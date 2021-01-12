Столичные власти планируют открыть муниципальные детсады с 1 февраля. Такое решение было принято на заседании комиссии по соцвопросам Бишкекского горкенеша 12 января. Ранее заявляли, что детсады возобновят свою работу уже с 20 января.

Перенос даты открытия детсадов связан с тем, что еще не отработан алгоритм их запуска. Его должны обсудить с вице-премьеркой по соцблоку и главой Респуликанского штаба по борьбе с коронавирусом Эльвирой Сурабалдиевой.

Но уже известно, что сначала в детсады вернутся подготовительные группы, а потом и младшие дети. Так детей разделят, чтобы соблюдать дистанцию между ними.

Начальница управления образования бишкекской мэрии Эльмира Иманалиева сообщила, что с 18 января в школах начнут оффлайн-обучение четыре параллели: 1, 5, 9 и 11 классы.

«Мэрия закупила дезинфицирующие средства на 6 млн 800 тыс. сомов для школ и детсадов. Все школы готовы, только комиссия работает по двум детсадам, в которых идет ремонт из-за позднего выделения средств», — сказала Иманалиева.

Она добавила, что классы разделят на две смены — утреннюю и обеденную — детей посадят в шахматном порядке. Родители же должны обеспечить школьников многоразовыми масками.

Детсадам для возобновления работы нужно было получить разрешение от местных властей и Госсанэпиднадзора.

По данным минобраза, сейчас «в реальном режиме» работают 289 детсадов по всей стране: из них 137 государственных, 150 частных и два ведомственных учреждения.

Все они были вынуждены закрыться еще весной 2020 года, когда эпидситуация с COVID-19 осложнилась.