Глава Ассоциации перевозчиков 12 января на встрече в мэрии Бишкека потребовал повысить тариф за проезд в общественном транспорте. Водители маршруток заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов.

По словам одного из водителей, забастовка планируется с 15 января, либо с 20 января. Перевозчики сказали, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, не хватает средств на обслуживание транспорта. Они понимают, что бишкекчанам сложно сейчас, но просили понять, что им тоже тяжело.

Водитель компании «Восточный экспресс» отметил, что тарифы не поднимались уже восемь лет, при этом, происходит инфляция и жизнь дорожает.

«Восемь лет назад солярка стоила 22 сома, сегодня стоит 36 сомов, и каждый день стоимость растет на 10-20 тыйынов. Запчасти дорожают, все дорожает», — сказал он.

Глава Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров заявил, что к 20 января власти не смогут изменить тарифы.

«Нужно исходить из законов, есть свои процедуры. [..] Мэрия работает с Минэкономики и Госантимонополией, проводят анализ, на основе чего должны быть повышены тарифы. Вы говорите, 15 сомов, но, может быть, после анализа станет ясно, что нужно повысить до 12 или 20 сомов», — сказал он.

Замглавы Бишкекского ГУВД Эрлан Атантаев сказал, что тарифы надо было поднять давно, но сейчас сложное время.

«Если вы повысите тарифы, то завтра выйдет молодежь, активисты выведут людей на улицы. Они скажут, что мэрия и горкенеш повышают тарифы и [работают] против народа. Это все приведет к нарушению общественного порядка», — считает Атантаев.

Вице-мэр Азизбек Алымкулов решил воззвать к совести водителей.

«Вы же не оставите детей на улице в -20º. Как вы будете сидеть дома и пить чай, оставив детей на улице? Я верю, что вы на такое не пойдете», — сказал вице-мэр.

Это не первый раз, когда водители маршруток требуют повышения тарифов за проезд. В апреле 2018 года они объявили забастовку. Водители были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров, а также требовали поднять тарифы с 10 сомов до 15 сомов.

Тогда власти отсрочили вопрос страховки, а УОБДД согласился пока не штрафовать водителей. Однако мэрия не стала повышать тарифы за проезд.