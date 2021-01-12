Фото: Айбек Бийбосунов, радио «Азаттык»

Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов 12 января прибыл на допрос в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (финпол).

Финпол сообщил о вызове Боронова на допрос 11 января. Тогда подробности дела, по которому его приглашают, не уточняли. Боронов также заявил, что не знает, по какому делу его пригласили на допрос.

«Возможно, связано с пандемией», – сказал он перед входом в здание ГСБЭП.

Позже председатель Финпола Сыймык Жапыкеев рассказал журналистам, что скоро последуют новые задержания бывших чиновников, курировавших борьбу с COVID-19 в Кыргызстане.

По его словам, в этом замешаны бывшие премьер-министры Мухаммедкалый Абылгазиев, Кубатбек Боронов и вице-премьер Алтынай Омурбекова.

«Все они ответят по закону, мы доведем все до конца. Будем продолжать вызывать на допросы. Ни для кого не будет «скачухи». Проверяем данные по гуманитарной помощи, медикаментам и средствам индивидуальной защиты. Вызовем еще двух бывших министров и вице-премьеров, отвечавших за соцблок», — рассказал Жапыкеев.

Кубатбек Боронов стал премьер-министром после ухода с этого поста Мухаммедкалыя Абылгазиева в июне 2020 года. Абылгазиев покинул пост на фоне скандала о незаконной продаже радиочастот.

Боронов стал премьер-министром Кыргызстана, когда в стране остро стояла проблема пандемии коронавируса. Летом 2020 года в стране каждый день регистрировали сотни новых случаев заражения, десятки людей умирали.

Кроме этого, была проблема с нехваткой коек в больницах по всей стране, а медработники не были оснащены средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Машины скорой помощи

В октябре 2020 года ГСБЭП возбудила уголовное дело на чиновников минздрава и других уполномоченных органов за злоупотребление должностным положением.

В рамках этого дела под стражу был заключен бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Кроме того, в качестве свидетеля по этому делу допрашивался другой экс-глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе следствия финпол выявил, что должностные лица минздрава закупили у России 13 автомобилей скорой помощи «Газель Соболь» и «Форд Транзит» по завышенным ценам на сумму около 1 млн долларов, «в результате чего интересам государства причинен ущерб в масштабном размере».

По данным ведомства, сейчас факт расследуется, а также устанавливается круг причастных со стороны высокопоставленных чиновников.

В июле 2020 года минздрав сообщил о приобретении автомобилей скорой помощи за 764 900 долларов. Позже их распределили по всем областям страны. Деньги на закупку были предоставлены в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» (ERIK).

После этого юрист Эркин Саданбеков опубликовал на своей странице в фейсбуке заявление на имя генпрокурора Откурбека Джамшитова и просил его начать досудебное производство, чтобы проверить, были ли нарушения во время покупки автомобилей скорой помощи.

Он посчитал, что на каждую машину приходится по $58 тысяч при том, что на сайте российского производителя стоимость одной кареты составляет «порядка $20 тысяч». По сообщениям пользователей интернета, доставка одного автомобиля стоит «максимум $1500».

Начальник управления по реализации программ минздрава Медербек Исмаилов заявил, что тендер проводился и его выиграла одна из четырех участвовавших компаний, «которая предложила наименьшую сумму».

Исмаилов сообщил, что три из 13 автомобилей — это реанимобили «Форд Транзит» второго класса с аппаратами вентиляции легких и зарядными устройствами. Каждая реанимационная машина с такой комплектацией обошлась в 90 тысяч долларов.

«Комплектация машин скорой помощи отличается от обычных авто. Компания указала технические параметры оборудования, которое устанавливается внутри машин. Транспортные средства были оборудованы. Экспертная группа и тендерная комиссия дала свою оценку и после согласования со специалистами МЧС, автомобили скорой помощи были переданы в Минздрав», — рассказал Исмаилов.

Через некоторое время в Интернете распространилось видео, где одна из новых машин сломалась в дороге.