Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании главы сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова. По данным Госкомитета, Сайпидинов подозревается злоупотреблении должностным положением.

«Установлено, что при строительстве спортивного зала школы в Савай были завышены объемы выполненных работ на сумму более 1 млн сомов. Также Сайпидинов вместе с отдельными ответственными лицами приняли в эксплуатацию объект с некачественной выполненной работой», — сообщили в ГКНБ.

Кроме этого, в Госкомитете проводится досудебное производство по факту создания группы для совершения преступлений на территории города Ош и Ошской области, где Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.

Сайпидинова водворили в СИЗО ГКНБ по городу Ош, следствие по делу продолжается.

Ранее депутаты Савайского айылного кенеша Кара-Суйского района заявили, что глава айыл окмоту Мунарбек Сайпидинов «вмешался в их дела и сорвал их заседание».

По словам одного из депутатов Бакыта Садирова, на заседании 4 января депутаты должны были заслушать отчет об исполнении бюджета за 2020 год, а также рассмотреть вопрос о смене спикера и потребовали, чтобы этот вопрос рассмотрели в первую очередь.

Несмотря на это, нынешний спикер Али Байымбетов отказался рассмотреть вопрос об уходе со своего поста первым и заявил, что вместо этого заслушает отчет айыл окмоту за 2020 год.

Тогда депутат Садиров заявил, что к этому «напрямую причастен» Мунарбек Сайпидинов, так как он является посаженным отцом Байымбетова.

Мунарбек Сайпидинов считается названным сыном экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого ГКНБ считает виновным в коррупционной схеме. До смены власти в Кыргызстане Кара-Суйский район возглавлял его брат Тилек Матраимов.

*Райымбек Матраимов — главный фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Что еще известно о Сайпидинове?

Глава Савайского айыл-окмоту Мунарбек Сайпидинов запомнился тем, что повесил в своем рабочем кабинете портрет экс-таможенника Райымбека Матраимова. Кроме этого, видео, где он отдыхает в Дубае, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи интернета посчитали, что глава айыл окмоту своим поведением на видео нарушил этику госслужащего.

Оперативники ГКНБ 19 ноября 2020 года провели обыск в рабочем кабинете Сайпидинова на основании уголовного дела по статье «Создание организованной группировки или участие в ней».

Через день Сайпидинов опубликовал обращение в соцсетях и рассказал, что на него давят, потому что он является названным сыном Матраимова. Он попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять его — встреча прошла уже 23 ноября.

Кроме этого, Сайпидинов был упомянут в истории с выстрелом в ногу спортсмена Тологона Рахманберди уулу в сентябре 2019 года. Спортсмен рассказал, что Сайпидинов приходил к нему в больницу со стрелявшим в него главой спорткомитета Ошской мэрии Кылычбеком Саркарбаевым и потребовал не писать заявление в милицию, угрожая расправой.

Позже силовики задержали Саркарбаева из-за поддельного паспорта и подтвердили его участие в этом инциденте.