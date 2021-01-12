Сотрудники «Пятого канала» 12 января сообщили, что новым генеральным директором телеканала стал руководитель пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов.

Пресс-служба Фонда управления госимуществом (ФУГИ) подтвердила эту информацию. Представители ФУГИ сообщили коллективу об освобождении от должности гендиректора Эрниса Кыязова и представили нового руководителя.

В ФУГИ не смогли ответить, чем теперь будет заниматься Эрнис Кыязов. Он был избран генеральным директором ЗАО «Пятый канал» в мае 2018 года.

До этого, 29 декабря 2017 года, ФУГИ назначил Эркина Абдразакова временным главой «Пятого канала» после того, как ушли с должностей гендиректор Евгения Бердникова и шеф-редактор Дмитрий Ложников.

Национализация «Пятого канала»

«Пятый канал» был окончательно национализирован в 2011 году, через год после смены власти в Кыргызстане, в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.

Роза Отунбаева, занимавшая должность президента Кыргызстана, была против национализации. Однако парламент большинством голосов сделал телеканал государственным.

«Пятый канал» появился в диапазоне закрытого канала КООРТ вскоре после свержения первого президента Аскара Акаева в 2005 году.

Генеральным директором канала до 2009 года являлась экс-депутат парламента Оксана Малеванная, позже перешедшая работать в правительство второго президента Курманбека Бакиева.

Считалось, что семья Бакиевых имела фактический контроль над телеканалом, что стало причиной разговоров о его возможной национализации после революции 2010 года.

Сейчас телеканал вещает на всю страну и является одним из крупнейших в Кыргызстане.