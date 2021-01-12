УВД Иссык-Кульской области сообщило о смерти женщины, которую задушил её муж в их доме недалеко от села Долон в Тюпском районе. По данным милиции, после убийства мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, выпив таблетки «Неоцидол» — ветпрепарат для выведения клещей.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

В УВД сообщили, что о случившемся сообщил брат подозреваемого — он позвонил в отделение милиции когда обнаружил тело снохи, а затем увидел брата.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Убийство», назначены все судебно-медицинские экспертизы и начато досудебное производство.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

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