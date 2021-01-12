Кандидат в президенты на прошедших досрочных выборах Мыктыбек Арстанбек на своей странице в Инстаграме заявил о создании политической партии «Нур».

По его словам, после прошедших выборов президента у него появились новые цели. Теперь он планирует развиваться в политическом направлении. Его предварительные цели — это развитие предпринимательства, саморазвитие и политическое поле.

«То есть, распространение в политическом майдане религии Ислам и доведение до народа. На этих выборах мы многое для себя открыли. По какой причине на выборах приняли участие так мало людей? Если говорить о ранее озвученных темах, их много и о них все говорят. А мы увидели другое. Если на выборах приняли участие около миллиона людей, значит остальные три миллиона еще не осознали свою гражданскую ответственность», — сказал Арстанбек.

Он также заявил, что планирует развивать гражданскую активность, чтобы повысить политическую грамотность населения страны.

«Впереди много дел. Не уходите далеко с моей страницы в соцсетях. Будем создавать политическую партию, мы уже прошли регистрацию — партия будет называться “Нур”», — сказал Арстанбек.

Мыктыбек не пояснил, будет ли его партия базироваться на религиозной основе или нет. При этом в статье 4 действующей Конституции Кыргызстана запрещается «создание политических партий на религиозной, этнической основе, преследование религиозными объединениями политических целей».

Кто такой Арстанбек Мыктыбек



Мыктыбек Арстанбек — журналист и глава центра развития халал-индустрии. О нем известно не так много: какое-то время Арстанбек работал на ОТРК, а затем на ЭлТР. Также был преподавателем, а еще у него есть звание заслуженного деятеля искусств Кыргызстана.

Во время первого тура теледебатов 29 декабря Мыктыбек говорил, что в стране необходимо вводить законы шариата, чтобы у людей «появилась ответственность». Экономические реформы, по мнению Мыктыбека, также должны вводиться с учетом исламской экономики. В своем последнем слове Мыктыбек заявил, что «Кыргызстан не сможет развиваться, пока не станет мусульманской страной».

На прошедших досрочных выборах президента 10 января Арстанбек набрал 1,74% голосов избирателей, пришедших на участки и занял третье место. Кроме этого, Арстанбек продвигал религиозную повестку и в своей предвыборной программе.

В одном из пунктов «Сегодня время веры» говорится об «избавлении от атеистического мракобесия». Известно, также, что Арстанбек потратил чуть больше 1 млн сомов на свою предвыборную кампанию.

Лидером в гонке за президентское кресло стал Садыр Жапаров, согласно ручному подсчету ЦИК, он набрал 81,56% голосов тех, кто пришел голосовать.

Всего в выборах президента приняли участие 39,75% от общего количества избирателей — 3 млн 563 тыс человек.