Несколько кандидатов в президенты заявили, что сотрудники ГКНБ перед выборами главы государства и референдума проверяли автоматически считывающие урны. ЦИК опровергла эту информацию.

Адахан Мадумаров, Канат Исаев и Каныбек Иманалиев заявили, что сотрудники ГКНБ участвовали в проверке АСУ 6 января. Также они указали на дружбу Жапарова и главы Госкомитета Камчыбека Ташиева.

«Принимая во внимание заинтересованность главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в результатах выборов в пользу однопартийца Садыра Жапарова, три кандидата выразили протест на допуск к АСУ сотрудников ГКНБ», — написал Мадумаров в своем заявлении.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Мадумаров считает, что ЦИК сговорилась с Жапаровым и не признает его избранным президентом. Поэтому кандидаты потребовали, чтобы комиссия повторно проверила электронные урны. Однако, по их словам, ЦИК «проигнорировала» их требование.

Глава штаба Исаева Кенешбек Дюшебаев заявил, что ГКНБ «полностью взял контроль» над АСУ.

«Это полностью повлияло на возможную фальсификацию итогов выборов. Поэтому и нереальные счеты, нереальные итоги. Именно тестирование программы, заложенной в АСУ. ГКНБ не имеет права. Вмешательство в эти машины любого органа запрещено», — сказал Дюшебаев.

По его мнению, тестирование было бы законным, если бы на него пригласили представителей кандидатов, независимых наблюдателей, экспертов и поставщиков АСУ.

Дюшебаев сказал, что Исаев получил в «родных» Бишкеке и Чуйской области мало голосов именно из-за «вмешательства» силовиков в работу электронных урн.

Что ответила ЦИК?

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова опровергла обвинения кандидатов во вмешательстве силовиков в работу урн. Также она разъяснила, как именно проверяли АСУ незадолго до выборов.

По словам Шайлдабековой, сигналы с урн в избирательных участках поступают по выделенным защищенным каналам связи в зашифрованном виде.

Далее они в автоматическом бесконтактном режиме расшифровываются в центральном сервере. При этом, все данные мгновенно и автоматически отображаются на сайте ЦИК.

Шайлдабекова отметила, что тестирование проводят «исключительно» члены избирательных комиссий: участковые комиссии направляют сигналы с урн в центральный сервер, где соответствующие сотрудники ЦИК мониторят свод.

«Вмешательство в работу системы извне практически исключено. Тестирование проводилось в том числе на предмет эффективности мер по кибербезопасности, которые были приняты нами ранее», — сказала Шайлдабекова.

По ее словам, ГКНБ, как уполномоченный орган в сфере кибербезопасности, может только давать рекомендации и обеспечивать их соблюдение со стороны госорганов.

«Он [комитет] может требовать принятие необходимых мер для того, чтобы система электронного управления работала бесперебойно и корректно», — сказала глава ЦИК.

Президентские выборы

Досрочные выборы президента Кыргызстана прошли 10 января. В тот же день прошел референдум на определение формы правления страной. Кыргызстанцы выбирали между 17 кандидатами в президенты и тремя вариантами на плебисците: парламентская республика, президентская республика или против всех вариантов.

По предварительным результатам выборов президента, сейчас в гонке с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. На 12 января за Жапарова проголосовали 82,2% голосов всех голосовавших избирателей. В регионах кандидат также набрал большинство голосов — от 50% в Бишкеке и 93% всех голосов в Иссык-Кульской области.

Некоторые оппоненты Жапарова уже признали предварительные итоги выборов и согласились с тем, что цифры «реальные». Однако Мадумаров, Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев сомневаются в правдивости подсчета голосов и указывают на использование админресурса при голосовании.