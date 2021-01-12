Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай еще 10 января поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на досрочных президентских выборах.

Об этом в своем твиттере сообщило афганистанское новостное агентство «Pajhwok Afghan News». Издание отметило, что Гани Ахмадзай отправляет Жапарову «теплые поздравления и наилучшие пожелания».

«Президент Гани надеется на расширение связей и укрепление сотрудничества между двумя странами под руководством нового президента Кыргызстана», – написало «Pajhwok Afghan News».

President @ashrafghani extends his warmest congratulations and best wishes on the presidential election win of H.E. Sadyr Japarov, as the newly elected President of Kyrgyzstan. pic.twitter.com/4MhmjgY1UG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 10, 2021

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова 11 января, свое поздравление он направил телеграммой.

Путин считает, что работа Жапарова в качестве президента «будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-кыргызских связей».

«Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на выборах главы государства в ходе телефонного разговора.

«Касым-Жомарт Токаев […] отметил, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по укреплению государственности и обеспечению устойчивого развития Кыргызстана», – сообщила пресс-служба Токаева.

По ее данным, Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Жапаров принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.

Президент Казахстана выразил приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества «с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов наших стран».

Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 11 января сообщила, что он «провел телефонный разговор с избранным президентом Кыргызстана» Садыром Жапаровым.

По данным пресс-службы, Мирзиеев поздравил Жапарова «с убедительной победой на прошедших выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана».

Жапаров выразил благодарность президенту и народу Узбекистана за «содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса».

В ходе телефонного разговора стороны также рассмотрели вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Предвыборный штаб Садыра Жапарова 12 января сообщил, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Жапарова с предварительной победой на выборах президента Кыргызстана.

«Выражаю свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения наших отношений и сотрудничества, которые укрепляются тесными дружескими связями между нашими братскими народами», – отметил Эрдоган в своем поздравлении.

Президент Турции выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами, пожелал мира и процветания дружественному кыргызскому народу.

Генеральный секретарь Совета Сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев 11 января поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на досрочных президентских выборах на своей странице в Инстаграме.

«Братский кыргызский народ избрал нового президента. Я принял с радостью безоговорочную победу уважаемого Садыра Нургожо уулу. От чистого сердца поздравляю его с этим достижением», — написал Амреев.

Он рассказал, что в первые дни политического кризиса встречался с Жапаровым, где они обсудили политическую стабильность и соблюдение законности.

Амреев выразил надежду, что «традиционные связи с тюркскими государствами укрепятся и станут уверенным шагом в будущее».

«Основная часть турецкого мира тогда пожелала кыргызскому народу мира, единства, дружбы и спокойствия. Мы верим, что Садыр Жапаров как новоизбранный президент Кыргызстана будет исполнять эту миссию с высоким достоинством и честью. Также надеемся, что он укрепит традиционные отношения между турецкими государствами и сделает уверенный шаг в будущее», — заключил генсек Тюркского совета.

Председатель межпартийной парламентской группы Великобритании по Кыргызстану, член палаты общин Боб Стюарт поздравил Садыра Жапарова 11 января.

В отправленном по дипломатическим каналам письме Стюарт отметил, что «это выдающееся достижение» и Жапаров должен им «по праву гордиться».

«Из того, что я слышу, могу ли я также поздравить вас с той жесткой позицией, которую вы занимаете по коррупционным практикам в Кыргызстане? Разрешите мне поделиться из Лондона тем, что мы несказанно обрадованы этими новостями.

Я надеюсь, что смогу увидеться с вами в ближайшее время, и жду с нетерпением этой возможности», – написал член палаты общин Великобритании.

Боб Стюарт является членом правящей Консервативной партии и депутатом палаты общин Великобритании с 2010 года.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане 11 января поздравило кыргызстанцев с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах.

Оно также заявило, что США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана.

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью», – отметили в посольстве.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

К утру 12 января ручным подсчетом обработано более 96% голосов избирателей на досрочных президентских выборах и референдуме по выбору правления.

По предварительным результатам выборов, кандидат Садыр Жапаров набирает 81,56% голосов, по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16%. За него проголосовали более 1 млн граждан.

Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29% избирателей, пришедших на выборы. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93% принявших участие в референдуме.

При этом по результатам ручного подсчета резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71% вместо 39,27%, на референдуме — 33,86% вместо 39,43%.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.