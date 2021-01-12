Министерство юстиции оспорило решение Административного суда Бишкека по иску «Клоопа». Издание подало в суд на минюст из-за того, что ведомство издало приказ, ограничивающий доступ к информации. Опираясь на документ, минюст отказывался предоставлять журналистам документы о компаниях. Административный суд Бишкека 29 октября встал на сторону «Клоопа» и принял решение, что приказ нужно отменить. Горсуд Бишкека не вынес решение по делу, перенеся заседание.

Что стало известно на заседании?

Представители Министерства юстиции настаивают на том, что Административный суд Бишкека 29 октября вынес решение, в котором неправильно использовались процессуальные нормы. Именно поэтому они требуют отменить решение суда, которое признало приказ минюста недействительным.

Главный аргумент минюста в этом споре — персональные данные необходимо защищать, поэтому был издан приказ, ограничивающий доступ к информации о компаниях. В Минюсте считают, что журналистам достаточно данных, которые есть в открытом реестре юрлиц.

««Клооп» собирает десятками, сотнями информацию о персональных данных. С какой целью они это собирают? Бизнес-сектор, некоторые уже возмущаются нарушением своих прав. Минюст как держатель должен за это отвечать. Реестр юрлиц содержит достаточно информации для журналистского расследования. Персональные данные можно выдавать только с разрешения владельца или уполномоченного госоргана», — заявил Орозбек Сыдыков из Чуй-Бишкеского управления юстиции.

В минюсте считают, что сведения об уставном капитале компании — это персональные данные.

«Мы достаточно информации даём. Мы не указываем уставной капитал, место жительства, год рождения. Остальное: количество учредителей и другое мы предоставляем. Какая информация дополнительно нужна была? Сведения об уставном капитале, сведения о месте жительства и годе рождения — это все относится к персональным данным. Например, уставной капитал говорит о финансовом состоянии человека. Мы считаем, что административный суд нарушил права сотен тысяч субъектов», — сказал Сыдыков.

Адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева выступила против отмены решения Административного суда. Главный аргумент защиты в том, что министерство юстиции не является держателем персональных данных, поэтому и защищать их не может.

«Считаем, что судья все исследовала и дала правовую оценку. Заявления о том, что минюст должен защищать персональные данные, а это может делать только зарегистрированный держатель данных, коим минюст не является, не обоснованы», — сказала она.

По ее словам, минюст, ссылаясь на защиту персональных данных, хочет отстоять интересы определенных лиц.

«Это все неожиданно совпадает с тем, что к «Клоопу» подали иск Матраимовы* и в 2020 году минюст запрещает нам получать информацию. По иску Матраимовых оспариваются документы, которые позволили доказать, что информация была получена законно», — заявила она.

Она добавила, что информация раньше предоставлялась и у «Клоопа» очень много документов, в которых минюст просто убирал персональные данные.

«Мы считаем, что это избирательное решение. Просим не удовлетворять жалобу», — сказала Якупбаева в завершении.

Суд не вынес решения по делу и по собственной инициативе перенес заседание суда на 18 января.

* Матраимовы— один из влиятельнейших кланов в стране. Журналисты «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP выпустили серию расследований о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Главный фигурант расследования — экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря 2019 года, обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи. Изначально они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с Токтакунова.

С изданием 24.kg, которое не участвовало в расследовании, а лишь выпустило свой пересказ, Матраимовы договорились о частичном отзыве исковых требований. Хотя 24.kg продолжает оставаться ответчиком в деле, Матраимовы больше не требуют с них компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство. Таким образом, общая сумма компенсации, которой Матраимовы добиваются от СМИ, теперь составляет 45 млн сомов.

Текстовая трансляция: