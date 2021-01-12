Замглавы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев 12 января сообщил, что ведомство начало изучение хранения и приема вакцины от COVID-19 немецкой компании BioNTech и американской фирмы Pfizer.

Усенбаев пояснил, что минздрав получил 11 января «кандидата» на вакцинацию по глобальной инициативе COVAX (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19). Кыргызстан подал заявку в COVAX для получения вакцины еще в ноябре 2020 года, и уже спустя месяц заявка была одобрена.

В пресс-службе минздрава сообщили журналисту «Клоопа», что Усенбаев в ходе брифинга имел ввиду под «кандидатом» получение документов по вакцине от Pfizer и BioNTech для их изучения.

По словам Усенбаева, сейчас минздрав занялся условиями приема вакцины и для нее необходимо обеспечить холодовую цепь в минус 70 градусов, которой в Кыргызстане пока нет.

«К сожалению такой холодовой цепи пока у нас нет. Мы должны все это изучить и при необходимости найти средства и возможности, чтобы у нас была такая цепь», — пояснил замглавы минздрава.

Он добавил, что минздраву предстоит изучить еще семь вакцин, после этого будет принято решение по их использованию в стране. Также прорабатываются условия поставки вакцины из России.

«Две вакцины уже прошли регистрацию и уже используются для населения [России]. Мы изучаем этот процесс и возможное поступление вакцины в Кыргызстан», — сказал Усенбаев.

Замглавы минздрава также рассказал, что вакцинацию кыргызстанцев планируют провести в несколько этапов. В первую очередь прививать будут медиков, работающих в «красных зонах», учителей и социальных работников.

Вакцина от Pfizer и BioNTech

В декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила к применению вакцину от COVID-19, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer.

Согласно исследованиям, эффективность вакцины достигает 95%, а в случае с людьми старше 65 лет более 94%.

Издание «Ведомости» 5 января сообщило о смерти двух человек в Норвегии, которые ранее привились вакциной Pfizer. Однако власти Норвегии продолжают изучение точной причины смерти пациентов.

Вакцинация не для всех

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус 8 января сообщил, что уже 42 страны внедряют безопасные и эффективные вакцины против COVID-19. Большая их часть — 36 государств — страны с высоким доходом, а остальные — со средним доходом.

По словам Гебреисуса, из-за того, что страны с высоким доходом скупают вакцины назревает проблема — страны с низкими доходами могут просто их не получить.

«Вначале богатые страны скупили большую часть поставок множественных вакцин. Теперь мы также видим, что страны с высоким и средним уровнем дохода, которые являются участниками COVAX, заключают дополнительные двусторонние сделки. Это потенциально увеличивает цену для всех и означает, что люди из групп высокого риска в беднейших и наиболее маргинализированных странах не получают вакцину», — пояснил гендиректор ВОЗ.

По данным минздрава на 12 января, в Кыргызстане за время пандемии выявили 82 495 случаев заражения COVID-19. Кроме этого, за время пандемии от осложнений вызванных коронавирусом скончались 1 374 человека по всей стране.