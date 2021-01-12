Комитет гражданского контроля (КГК) опубликовал заявление по поводу высказываний главы минкульта Нуржигита Кадырбекова в отношении певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева.

В заявлении сообщается, что комитет встревожен «зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции» высказываниями чиновника.

Что именно сказал Кадырбеков?

10 января 2021 года глава минкультуры Нуржигит Кадырбеков заявил, что артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева лишат всех госнаград. Он также указал не публиковать песни и видеоклипы этих певцов в медиацентрах при минкульте, и запретил проведение их концертов.

«Один из певцов имеет звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики». Рассматривается предложение о лишении его звания. Если он признает свою вину и извинится перед народом, то ситуация может развиться по-другому», — добавил Кадырбеков.

Кроме этого, министр заявил, что «неплохо было бы выдавать лицензии артистам на их творческую деятельность».

Это первый случай в истории страны, когда минкультуры запрещает публиковать песни и клипы кыргызских артистов. В функциях министерства сейчас таких полномочий нет.

«Права и свободы не могут ограничиваться произвольно ни одним министром или иным представителем государства»,— напоминают в Комитете.

Поводом для высказываний министра стало юмористическое шоу на YouTube под названием «В пи#ду звезду», которое придумал Чокоев, а Примбердиев же стал его гостем.

Многие зрители раскритиковали шоу за маты и пошлые шутки, и Чокоев извинился перед ними и решил убрать все выпуски из эфира.

«Мы получили отзывы от зрителей. Были и положительные, но в основном негативные отклики. В связи с этим я принял решение закрыть этот проект и удалить ранее опубликованные выпуски. Также хочу принести свои извинения, если это шоу и его формат задели вас»,— заявил он в своем инстаграме.

В чем слова главы минкульта нарушают законы?

КГК напоминает, что согласно статье 31 действующей Конституции в Кыргызстане, каждый имеет право на свободу мысли и мнения и каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати.

Кроме того, республика как член ООН добровольно ратифицировала Международный Пакт о гражданских и политических правах, статья 18 которого гарантирует право на свободу мысли, совести и религии.

«Нецензурные выражения не могут быть обоснованием репрессий против артистов и деятелей культуры, так как морально-нравственное воспитание является задачей родителей несовершеннолетних детей, но не государства. Каждый родитель вправе сам заботиться и ограничивать доступ своих несовершеннолетних детей к выступлениям артистов, и имеет для этого все технические возможности», — считают в КГК.

В Комитете призывают журналистов и представителей творческих профессий не оставлять без внимания «репрессии» Минкульта, а адвокатов и правозащитников пожаловаться на них в Генпрокуратуру и судебные органы, потому что заявления Кадырбекова «антиконституционные».

Кроме того, КГК считает, что министр после этих заявлений должен уйти в отставку. Само же министерство культуры, информации и туризма нужно расформировать как «неэффективное и создающее лишнюю нагрузку на нищий бюджет государства». Задачи же по туризму вполне может выполнять минэконом.

«Призываем всех объединить усилия для защиты от наступления мракобесия на фундаментальные гражданские свободы в Кыргызстане»,— заключают они.

Кто такой Нуржигит Кадырбеков?

Нуржигит Кадырбеков возглавил министерство культуры, информации и туризма в октябре, после того, как с третьей попытки главой кабмина стал Садыр Жапаров.

До этого Кадырбеков был у руля партии «Ыйман Нуру», участвовавшей в выборах, а также был заместителем предыдущего министра культуры. Он окончил факультет журналистики и массовых коммуникаций Канзасского университета в США, а также магистратуру по направлению «международные связи и госуправление» в Японии.

«Ыйман Нуру» связывали с кланом Матраимовых и партией «Мекеним Кыргызстан» через основателя обеих партий Айбека Осмонова. Он ушел с поста лидера политобъединения в августе этого года после сообщений нескольких членов партий о давлении со стороны «Мекеним Кыргызстана». Потом лидером был избран Кадырбеков.

На теледебатах перед парламентскими выборами Кадырбеков несколько раз заявил, что партия «Ыйман Нуру» не связана с Матраимовыми и она «не возьмет ни копейки у Матраимова, даже если совсем не останется денег».

Так же известно, что в прошлом Кадырбеков уже успел поработать главой пресс-службы МИДа, а также в администрации президента. Кроме того, он более 4 лет возглавлял ОФ «Фонд развития духовной культуры «Ыйман», который в 2014 году открыл бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Миссия фонда звучала как «повышение духовного потенциала граждан республики через разъяснение и популяризацию традиционных ценностей ислама и кыргызского народа», он поддерживался Турцией, Катаром и другими странами. Главный его официальный проект – обучение имамов при поддержке Госкомиссии по делам религии и муфтията для отвода их от радикальных идей и повышения квалификации.