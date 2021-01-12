Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ обнародовали итоги работы на досрочных выборах президента Кыргызстана и референдуме по выбору формы правления.

Выборы и референдум они признали состоявшимися, но условия для политического состязания сочли неравными. Кроме того, в кыргызском избирательном законодательстве наблюдатели нашли пробелы.

Что не так с выборами и референдумом?

В целом наблюдатели ОБСЕ увидели хорошую организацию выборов и референдума. Однако у них возник ряд замечаний и вопросов: по их словам, у кандидатов не было равных условий для состязания.

«Последние месяцы оказались весьма драматичными для народа и хаотичными для политики Кыргызской Республики, но вчера мы увидели в целом хорошо проведенный процесс.Тем не менее если Кыргызстан желает действующую демократию для своего народа, то критически важным требованием для этого являются справедливые и равные условия политического состязания. В случае данных выборов этого не было»,— отметил Питер Юэль-Йенсен, специальный координатор и глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.

По данным наблюдателей, неравные условия выражались не только в финансовых и организационных возможностях Садыра Жапарова и его охвате аудитории, но и в том, что фокус выборов сместился с программ кандидатов на их личности.

«Мы также увидели, что возможности в части ресурсов и охвата участников в ходе агитационной кампании по референдуму были ограничены. Это ослабило возможности для избирателей осуществить информированный выбор, что явилось серьезным недостатком»,— сказал Тамаш Месерич, глава ограниченной миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ.

Наблюдатели увидели, что в избирательном законодательстве республики существуют «пробелы и неоднозначности».

«Несмотря на то что национальным законодательством создана основа для проведения референдума, оно все еще неоднозначно в части некоторых важных вопросов, включая определение агитации по референдуму, сроков регистрации и деталей по агитационному финансированию референдума», — отмечают в отчете наблюдатели.

В отчете говорится, что в период агитации и во время освещения выборов СМИ вынуждены были «прибегать к самоцензуре», так как недавние нападения на журналистов «не были тщательно расследованы».

«Несмотря на широкий спектр средств массовой информации, было мало аналитики или критики на фоне чрезмерных требований компенсации в судах по обвинениям в клевете, а также злоупотребления законодательством, направленным на борьбу с этнической или религиозной враждой.

В то же время недавние нападения на журналистов не были тщательно расследованы, что создало атмосферу безнаказанности и привело к самоцензуре», — говорится в отчете.

Что сказали другие наблюдатели о выборах и референдуме?

Миссия наблюдателей ШОС не нашла нарушений норм национального избирательного законодательства, и признала прошедшие досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления «открытыми, свободными и легитимными».

Миссия СНГ тоже признала выборы состоявшимися, как и референдум. Однако наблюдатели отметили, что на 9 января 2021 года было зарегистрировано 88 сообщений о фактах нарушений, по которым возбудили уже 9 уголовных дел, а по части фактов уже выплатили штраф.

«В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению Миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов и референдума[…] По мнению наблюдателей от СНГ, процедура голосования проходила в соответствии с действующим законодательством, говорится в заявлении наблюдателей от этого объединения», — заключили представители миссии в отчете.

Наконец, наблюдатели от ТЮРКПА посчитали, что и выборы, и референдум были проведены «с соблюдением демократических и международных избирательных стандартов».

«Президентские выборы и референдум прошли в спокойной и, в то же время, высококонкурентной обстановке и продемонстрировали прочную основу демократических ценностей, которых придерживаются все институты и участники избирательного процесса.

Сам избирательный процесс характеризовался разнообразием мнений и плюрализмом, предоставляя кандидатам все необходимые инструменты для правовой апелляции», — говорится в итоговом заявлении миссии наблюдателей ТЮРКПА.

Про какие-либо нарушения эта группа наблюдателей не упомянула вовсе.

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

11 января ЦИК сообщила, что по предварительным данным, явка избирателей на досрочных выборах президента составила более 1,4 млн человек, что составляет 39,55% от общего числа избирателей. По предварительным результатам выборов, за Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 млн человек или 79,16% от общего числа проголосовавших.

Ручной подсчет голосов по данным на утро 12 января показал, что 81,56 % кыргызстанцев на выборах проголосовали за Садыра Жапарова, и 83,29% пришедших на референдум проголосовали за президентскую форму правления.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Как Жапаров пришел к власти?

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент 4 октября 2020 года. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.

Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в досрочных выборах президента он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов.

Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления.

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.