Предвыборный штаб кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева сообщил журналисту «Клоопа», что сотрудницу их рекламного отдела Нурзаду Токтогулову увезли на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля.

Причину вызова на допрос в ГКНБ не указали. В самом же штабе расценивают это «как гонение и давление».

Нурзада Токтогулова с 2012 по 2014 годы руководила пресс-службой правительства, с 2016 года она работала директором государственного телеканал «Пирамида». На прошедших выборах президента Токтогулова работала в штабе кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева.

Абдиль Сегизбаев не раз высказывался с критикой в адрес кандидата Садыра Жапарова. На теледебатах на канале ОТРК Сегизбаев заявил, что Жапаров связан с семьей свергнутого президента Курманбека Бакиева.

На прошедших 10 января выборах президента Сегизбаев занял пятое место, согласно данным ЦИК.

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