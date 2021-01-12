Фото: Пресс-служба ГКНБ

Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ 11 января задержали с поличным начальника Таласского районного управления Соцфонда Ызабека Исламбека при попытке подкупа силовика. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По версии следствия, задержанный предлагал сотруднику ГКНБ взятку в размере 70 тысяч сомов за прекращение досудебного производства. Оно касалось присвоения работниками Таласского райуправления соцфонда средств, выделенных из бюджета на командировочные расходы.

Силовики начали досудебное производство по статье «Дача взятки» и продолжают расследование. Начальник управления соцфонда водворили в изолятор временного содержания УВД Таласской области.

Последнее громкое дело, связанное с коррупцией в Соцфонде, произошло в ноябре 2020 года. Тогда сотрудники ГКНБ задержали главу фонда Медера Ирсалиева в связи с «незаконными поборами».

Ранее сообщалось, что АКС установила группу должностных лиц Соцфонда, которые на систематической основе принудительно осуществляли поборы от руководителей территориальных структур ведомства.

Ирсалиева водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Там же находится ранее задержанный сотрудниками спецслужбы руководитель аппарата Соцфонда.