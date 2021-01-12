Верховный суд 12 января рассмотрел жалобу экс-начальника УВД Ошской области Абдылды Капарова — он просил отменить все приговоры предыдущих инстанций и оправдать его.

На Капарова в 2010 году подали в суд экс-президент Сооронбай Жээнбеков и его брат — депутат Асылбек Жээнбеков. Они были не согласны с обвинениями Капарова в присвоении ими государственных денег. Суд тогда встал на сторону Жээнбековых и обязал Капарова к выплате штрафа в 250 тысяч сомов.

Однако позже за неисполнение решения его приговорили к 4 годам заключения.

Адвокаты Капарова просили направить уголовное дело в отношении обвиняемого на новое рассмотрение в первую инстанцию. Защита Жээнбекова просила оставить приговоры в силе.

Однако судьи отказали в удовлетворении ходатайства адвокатов Капарова. Все ранее вынесенные приговоры они оставили в силе.

Сами Жээнбековы не присутствовали в суде. На заседании были лишь их адвокаты Жыргалбек Бабаев и Валерьян Вахитов.

Адвокаты Жээнбековых и Капарова.

По мнению адвоката Бабаева, необходимости вызова Жээнбековых в суд не было. Он также отметил, что по этому делу Асылбек Жээнбеков проходит как свидетель, а не как потерпевший.

В итоге, судебная коллегия Верховного суда оставила в силе приговоры Капарова, отказав его адвокатам в удовлетворении ходатайства.

Видео взято у издания 24.kg.

В чем обвиняли Капарова?

В 2010 году Абдылда Капаров вышел на площадь Оша и заявил, что Сооронбай Жээнбеков, бывший на тот момент губернатором области, а также его брат Асылбек присвоили себе деньги, которые выделило временное правительство на охрану общественного порядка.

Тогда Жээнбековы подали в суд на Капарова, чтобы «защитить честь и достоинство» и выиграли его.

В отношении Капарова также было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», «Возбуждение межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

Фото на заглавной странице 24.kg.