Глава ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев заявил, что его вызвали в Финпол для оказания технической консультации. По его словам, вопросы касались смога над Бишкеком.

«Я рассказал, как устроены фильтры на ТЭЦ. Речь идет о смоге над Бишкеком. Мы обсуждали технические вопросы», — сказал он журналистам после того, как вышел из здания Финпола.

Воропаев отметил, что электроцентраль не является главной причиной смога.

«ТЭЦ работает 60 лет. А смог когда появился? 3-4 года назад. Поэтому даже если логически помыслить, то ТЭЦ не виновата. Свою долю ТЭЦ тоже вносила — она, как и любая печь без дыма работать не может», — сказал Воропаев.

Ранее пресс-служба Финансовой полиции сообщала, что спецслужба начала досудебное производство в отношении ответственных лиц на ТЭЦ Бишкека.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье “Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации”», — сообщали в финполе.

Проверку начали, чтобы найти причины выброса загрязняющих веществ в воздух столицы. Одним из инициаторов проверки выступил и.о.премьера, вице-премьер Артем Новиков.

Смог в Бишкеке

Проблема смога и загрязнения воздуха в Бишкека остается актуальной уже не первую зиму. С наступлением холодов столицу покрывает густая пелена смога, которую видно невооруженным глазом.

При этом, власти Бишкека и правительство долгое время не принимали конкретных мер по улучшению экологической ситуации в городе. Ранее и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев признался, что не может бороться со смогом, однако призвал граждан обращаться в правительство, чтобы уже оно приняло меры для выхода из ситуации.

А правительство 6 января все же утвердило план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области.

План правительства рассчитан на 2021-2023 годы. В него входит 40 пунктов, которые должны выполнить в течение трех лет ряд государственных ведомств.

В частности, планируется проводить анализ заболеваемости населения из-за воздействия экологических факторов и приобрести автоматические станции мониторинга качества воздуха.