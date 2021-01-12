Глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что власти привлекут к ответственности «всех чиновников», которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года.

«Кто-то же должен ответить за смерти людей во время пандемии. Более тысячи человек умерло. Кто к этому причастен? [Мухаммедкалый] Абылгазиев, [Кубатбек] Боронов, Алтынай Омурбекова, они же тогда возглавляли правительство. Все ответят. Мы доведем это до конца», — сказал Жапыкеев.

По его словам, следователи сейчас изучают данные по фактам закупки СИЗ и медикаментов по завышенным ценам.

«Сейчас уточняют, сколько средств гуманитарной помощи куда было распределено, так как часть, оказывается, уходила на зарплаты. Мы разложим шаги властей с начала пандемии по полочкам: кто и что делал, кто виноват. За смерти должны ответить», — считает глава финпола.

Он упомянул смерть четырех человек из одной семьи в Чолпон-Ате — одна из сестер Бубуайым Жээнбаева тогда руководила районной поликлиникой.

«Сейчас всех будут вызывать, надо будет — многих задержат. Точно вызовут [на допрос] двух экс-премьер-министров Абылгазиева и Боронова, вице-премьеров, отвечавших за соцблок, и двух экс-министров здравоохранения. Они ответят», — сказал Жапыкеев.

Также он сообщил, что к ответственности привлекут и руководство минфина из-за того, что «не выделили» тогда денег на противовирусные меры.

Бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, Кубатбек Боронов уже побывал на допросе в финполе в качестве свидетеля. Он подтвердил слова Жапыкеева о теме допроса.

«Были вопросы по пандемии, обстоятельства, которые нужно было уточнить. Спрашивали по распределению гумпомощи. Остальное я вам не могу рассказать, так как подписал расписку о неразглашении», — сказал Боронов после допроса.

«Черный июль»

Власти Кыргызстана во главе с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым начали готовиться к борьбе с коронавирусом еще в конце января 2020 года. Первые случаи заражения COVID-19 в Кыргызстане были зафиксированы 17 марта.

Однако летом, несмотря на достаточное количество времени на подготовку, система здравоохранения страны потерпела коллапс: в больницах не хватало ни коек, ни медиков, ни лекарств, ни оборудования.

Это привело к тому, что в июле умерли сотни кыргызстанцев с COVID-19, из-за чего его назвали «черным июлем». Однако никого из руководителей пока не привлекали к ответственности за это.

С начала пандемии из чиновников правительства за плохую подготовку к борьбе с коронавирусом были уволены экс-вице-премьерка Алтынай Омурбекова и экс-глава минздрава Космосбек Чолпонбаев.

Позже финпол задержал Чолпонбаева по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. 17 сентября Первомайский райсуд заключил экс-министра в следственный изолятор.

Однако уже 22 октября его госпитализировали из СИЗО-1 с инфарктом миокарда, а 13 ноября провели операцию на сердце.

Мухаммедкалый Абылгазиев, возглавлявший кабмин с августа 2018 года, сам подал в отставку 15 июня 2020 года. Это произошло на фоне скандала о продаже радиочастот, который поднял депутат Жанар Акаев. Перед этим Абылгазиев находился в двухнедельном отпуске якобы для того, чтобы «не оказывать давление на следствие».

Боронов же ушел с большей частью своего кабмина в отставку после октябрьских волнений. Среди них был также бывший министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Читать по теме: