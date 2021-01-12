Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента, у которых ранее подтвердили коронавирус. Два человека скончались в Бишкеке и один в Иссык-Кульской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 374 человека с COVID-19.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус выявили у 115 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице, а в Баткенской области за сутки новых заражений не зафиксировали.

Бишкек — 47;

Чуйская область — 43;

Иссык-Кульская область — 12;

Ошская область — 5;

Джалал-Абадская область — 3;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 82 495 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 178 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 78 181 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 12 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 808 пациентов, из них 49 — в реанимации, еще 242 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 1 203 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили два новых случая заражения COVID-19 — в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 149 медиков, из которых всего выздоровели 4 026 медработников.