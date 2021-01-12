Заведующий отделом информационного обеспечения аппарата правительства Бактыбек Рысалиев сообщил журналистам, что Садыр Жапаров сложит с себя полномочия премьер-министра только после инаугурации.

«После того как ЦИК официально огласит результаты выборов и будет проведена инаугурация, он официально передаст полномочия премьер-министра. До этого исполняющим обязанности главы правительства будет Артем Новиков», — отметил Рысалиев.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по выбору формы правления.

Ручной подсчет голосов по данным ЦИК на утро 12 января показал, что 81,56 % кыргызстанцев проголосовали за Садыра Жапарова, и 83,29% проголосовали за президентскую форму правления.

Таким образом Жапаров лидировал на досрочных выборах. Наблюдатели уже признали состоявшимися и выборы, и референдум по форме правления.

Два кресла Садыра Жапарова

Садыр Жапаров стал занимать два главных поста в Кыргызстане после октябрьских беспорядков 2020 года, которые завершились переворотом и отставкой президента Сооронбая Жээнбекова.

После освобождения сторонниками в ночь на 6 октября Садыра Жапарова выдвинули кандидатом в премьер-министры. Временный спикер переходного периода Мыктыбек Абдылдаев не принял других кандидатур.

С третьей попытки 14 октября депутаты легитимизировали Жапарова как премьер-министра и он назначил свой состав кабмина. Позже 20 октября Жапаров стал официально и.о.президента Кыргызстана.

На период участия в выборах он сложил с себя полномочия и.о.президента, передав их спикеру парламента, единомышленнику Таланту Мамытову, с которым вместе готовил «революцию из тюрьмы».

Полномочия премьера же Жапаров временно приостановил, исполняющим обязанности кабмина все это время был вице-премьер Артем Новиков.

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