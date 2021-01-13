Пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщила, что аптеки и Центры семейной медицины (ЦСМ) в Бишкеке, Таласской и Джалал-Абадской областях перешли на «Электронные льготные рецепты».

Новая система выдачи рецептов касается выписки льготных рецептов застрахованной категории населения и льготной категории пациентов.

«Выписка и обслуживание рецептов, выписанных на бумажных носителях, в указанных регионах прекращена», — пояснили в ФОМС.

В фонде сообщили, что врачей ЦСМ и фармацевтов аптек обучали пять месяцев для работы в новой системе. Отмечается, что для системы «Электронный льготный рецепт» требуется не только наличие интернета, но и умение владеть компьютером.

По словам председателя фонда Клары Оскомбаевой, система позволит выстроить современную систему профессионального взаимодействия. Она добавила, что система также позволит более эффективно обслуживать пациентов.

Цифровизация продолжается

Система, которую внедрил ФОМС, это один из шагов по цифровизации в государственных органах, которую начал еще Сооронбай Жээнбеков, будучи президентом.

Его идеи продолжил воплощать и.о. президента Талант Мамытов, который занял этот пост после смены власти во время октябрьских событий 2020 года. Мамытов в преддверии 2021 года подписал указ о неотложных мерах по внедрению цифровых технологий в государственном управлении страны.

Власти должны за полгода максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из Кыргызстана цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности. Уже к марту 2021 года власти хотят исключить процедуры по истребованию и выдаче справок и документов.