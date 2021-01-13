Депутат Аккулу Бердиев на заседании парламента 13 января заявил, что через КПП «Иркештам» пытаются провезти контрабандный груз — 17 фур концентрата золота. Он потребовал у правоохранителей принять срочные меры. Таможенная служба заявила, что товар находится на месте.

По данным Бердиева, этот груз уже задерживали сотрудники финпола и завели дело, но пока нет решения суда.

«Говорят, несколько машин уже проехало. Документы у них фиктивные, лицензию краской поправили. […] Нужно в срочном порядке остановить их», — потребовал депутат.

Бердиев сказал, что золото было добыто на месторождении «Алтынкен» в Чон-Алайском районе. По его словам, в одной фуре загружено по 4 тонны сырья.

«Эта система до сих пор продолжается. Никакой пользы ни для правительства, ни для народа. Только вред, вывозят контрабандным путем», — сказал он.

Депутат добавил, что он сообщил об этом главе Таможенной службы Кадыржану Семетееву.

Что сказала таможня?

Пресс-секретарь таможенной службы Жаманак Мусурканов сообщил журналистке «Клоопа», что груз стоит в «Иркештаме».

«Не выехал в Китай. Он не в грузовых автомашинах, а выгруженный в контейнерах на таможенном контроле стоит. Сейчас досудебное производство ведут, после окончания примут решение [что с ним делать]», — сказал пресс-секретарь.

Мусурканов также опроверг слова депутата Бердиева о том, что пара машин уже проехала на сторону Китая.

«Клооп», «Азаттык», OCCRP и Bellingcat опубликовали первое расследование о крупной коррупционной схеме на таможне еще в ноябре 2019 года. Через нее из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 млн.

Главным фигурантом расследования стал бывший зампред таможенной службы Райымбек Матраимов. ГКНБ задержал его 20 октября 2020 года, однако он откупился от наказания 2 млрд сомов в пользу госбюджета.