Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов рассказал международному телеканалу RTVI, почему считает, что Жапаров не усидит в президентском кресле до конца срока.

«Энергия популизма зашкаливает в Кыргызстане. Этот некогда островок демократии в Центральной Азии выродился. Удивительное место, где к власти, на мой взгляд, я говорю резкие слова, приходит охлократия», – заявил эксперт.

Дубнов пояснил, что Садыр Жапаров стал руководителем страны через 10 дней после того, как его сторонники освободили его из тюрьмы, отметив, что это «мировой рекорд, который еще не скоро будет побит».

«Тысяча проголосовали, и я проголосовал, все туда, и я туда. А кто все? Это те, кого он воспитал, сидя в тюрьме, он сам об этом говорил, признался в совершенно замечательном интервью в “Коммерсанте”», – сказал он.

По мнению Дубнова, из этого интервью уже ясно, что популизм Жапарова «дорого обойдется кыргызскому народу, стране и даже окружающим странам».

«Он уже сказал – он победит коррупцию, устранит наркотрафик, устранит раскол между севером и югом, вернет в страну кыргызских трудовых мигрантов. Хоть и не сейчас, но через два года он [якобы] это сделает. Ну как можно победить раскол между севером и югом, когда между ними идет хребет, когда они очень разные по менталитету?» – отметил политолог.

Контекст: После оглашения итогов досрочных президентских выборов Садыр Жапаров дал в новом качестве фаворита и победителя первое крупное интервью корреспондентам российского издания «Коммерсант».

В нем он рассказал, что долго к этому шел – с 2010 года шла работа. В 2017 году Жапарова посадили в колонию, но он «просто так не сидел в тюрьме, а через соцсети работал с народом».

«По закону нельзя, но мы нашли выход. Три с половиной года я напрямую связывался с простым народом. Создавал группы в “Одноклассниках”, в Facebook, в Instagram. Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп — одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про «Кумтор», про мою работу. Так я за три с половиной года до всего народа дошел», – рассказал он.

По мнению Дубнова, это очень опасная игра обещаний, из-за которой Садыр Жапаров не досидит до конца срока. По его словам, кыргызы – очень активные и динамичные, и если власть им не угодила, они «маршем идут на Бишкек и сносят эту власть».

Эксперт напомнил, что до того, как Москва поддержала Жапарова, в Кыргызстан прибыл «комиссар из Москвы», замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. Он уговаривал тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова удержать власть, но вынужден был смириться с тем, что Жээнбеков эту власть сдал.

«Кому, почему, что такого ему сказал будущий президент, что Жээнбеков сбежал из президентского офиса окончательно? Никто не знает. Вот такие процедуры работают сегодня в Кыргызстане», – сказал Аркадий Дубнов.

По его словам, сравнивать события в Вашингтоне с событиями в Бишкеке нельзя, так как в Вашингтоне, «по крайней мере, хоть и с запозданием, сработали демократические процедуры и правосудие».

Контекст: Сенат и Палата представителей Конгресса США 6 января собрались на совместное заседание, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов. Выборы прошли еще 3 ноября, в них участвовало два кандидата — демократ Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.

Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа – «Марш за спасение Америки». Позже участники митинга прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия, после чего заседание было прекращено, а члены Конгресса эвакуированы.

При штурме Капитолия сторонниками Трампа погибли четыре человека. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия. Полиция задержала более 50 человек, ранены 14 полицейских.

«В Бишкеке не работают ни процедуры, ни правосудие. Институты, обеспечивающие эти демократические процедуры, уже давно сметены, а новые пока не построены. Жапаров собирается в себе совместить функции президента и премьер-министра, берет под себя силовые структуры – он за все отвечает. Это дело опасное», – отметил политолог.

Ведущий RTVI спросил Дубнова, насколько оправданы сравнения Жапарова с Дональдом Трампом, как политика-популиста. Дубнов ответил, что это «глупости и абсолютно поверхностные сравнения».

«В ту ночь, когда происходили волнения в Вашингтоне, я в шутку написал у себя на фейсбуке, что внешняя картинка напоминает Бишкек, но понятно, что это только внешне», – отметил политолог.

Дубнов также прокомментировал то, как проходил предварительный подсчет голосов – когда ЦИК начала публиковать первые данные с электронных урн.

По его словам, на момент подсчета 72% всех голосов, из них за Садыра Жапарова было 52%. Когда было обработано 78% всех голосов, за Жапарова было уже почти 80%.

«Как происходит подсчет голосов? Вы поймете, чего стоят эти 80%, скорее всего. […] Всего 6% обработанных бюллетеней внезапно дали Жапарову рост почти в 30% голосов. Электоральная арифметика такого не знает. Как делались эти голоса, никто не знает», – сказал политолог.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

К утру 12 января ручным подсчетом обработано более 96% голосов избирателей на досрочных президентских выборах и референдуме по выбору правления.

По предварительным результатам выборов, кандидат Садыр Жапаров набирает 81,56% голосов, по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16%. За него проголосовали более 1 млн граждан.

Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29% избирателей, пришедших на выборы. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93% принявших участие в референдуме.

При этом по результатам ручного подсчета резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71% вместо 39,27%, на референдуме — 33,86% вместо 39,43%.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Он также призвал всех оппонентов объединиться с ним, потому что «меньшинство должно подчиниться большинству».