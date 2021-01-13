Студентам Кыргызстана не снизят стоимость обучения по контракту на текущий учебный год. Об этом сообщили представители министерства образования на пресс-конференции 13 января.

Начальник управления бюджетной политики минобразования Акыйкат Баймуратова заявила, что контрактные средства являются основным источником финансирования вузов.

По ее словам, около 76% контрактных средств уходит на зарплату сотрудникам, еще около 22% — на текущие расходы и 1,4% идут на укрепление материально-технической базы.

«От этой средней стоимости выведено, что уменьшить стоимость контракта могли на 690 сомов. Это незначительная сумма для обучающегося, но существенная для вузов. Их доходы сократятся на 107 миллионов сомов. Но в то же время вузы должны совершенствовать свою материально-техническую базу», — сказала она.

Замминистра образования Нурлан Омуров отметил, что переход на онлайн-обучение не повлек за собой уменьшение фонда оплаты труда и сокращение преподавателей. По его словам, преподаватели не прекращали работать во время пандемии коронавируса и всё это время готовили образовательные ресурсы и организовывали обратную связь.

«Еще хотел бы акцентировать внимание, что у ВУЗов появились дополнительные расходы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: установку входных фильтров, проведение дезинфекции и так далее. До пандемии этих статей в расходной части вузов не было», — добавил он.

Студенты просили снизить стоимость контракта

Более 3 тысяч студентов и учащихся колледжей объединились, чтобы попросить минобразования предоставить им скидку в 50% на обучение по контракту на этот учебный год.

«Во время пандемии COVID-19 у нас очень много студентов потеряли родных, лишились работы и элементарно средств к существованию. Несмотря на все наши трудности, преподаватели, ректоры и министр образования не хотят войти в наше положение. Более того, нам угрожают отчислением», — рассказали они.

По их данным, стоимость оплаты за обучение по контракту составляет от 25 тыс сомов до $ 3,5 тыс.

Студенты добавили, что если ведомство не предоставит скидку, то они намерены выйти на митинг и объявить голодовку.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев предложил законопроект, согласно которому в минобразе должны иметь право издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Но проект в парламенте отклонили.

Дистанционное обучение в Кыргызстане

Студенты и школьники Кыргызстана перешли на дистанционное обучение ещё в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Даже выпускные экзамены и защиту дипломных работ в проводили онлайн, как и прием студентов-первокурсников.

Про возобновление очного оффлайн-обучения для студентов и учащихся колледжей минобразования пока не сообщало. При этом после многочисленных просьб родителей школьников и воспитанников детсадов власти уже поэтапно начали возвращать в классы и группы.