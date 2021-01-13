На теледебатах на канале ОТРК 6 января кандидат в президенты и лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что его оппонент Садыр Жапаров связан с Китаем. Эту связь он показывал через дружбу Жапарова с депутатом парламента Адыла Жунус уулу. Журналисты Factcheck.kg решили проверить озвученные Исаевым факты.

Режиссеры ОТРК предусмотрительно перешли на общий план во время заявления Исаева

Исаев упомянул выступление Жапарова в городе Кара-Суу, где он назвал депутата Адыла Жунус уулу своим другом и сказал, что они построили вместе здание в Бишкеке по адресу Ибраимова 100.

Factcheck.kg просмотрел запись выступления Жапарова от 6 января в Кара-Суу и удостоверился в том, что он действительно говорил про постройку этого здания в 2007 году «вместе с 2-3 друзьями».

По данным сайта cadastre.kg, этот объект с 2019 года зарегистрирован на жену Адыла Жунус уулу Туран Турсун кызы.

Жунус уулу и его жена Турсун кызы

Затем журналисты проверили слова Исаева о том, что депутат родился и получил образование в Китайской Народной Республике.

Эта информация подтвердилась на сайте парламента. В биографии Адыла Жунус уулу говорится, что он в 1987 году окончил Синцзянский Университет, а с 1987 по 1991 годы преподавал в Институте географии и экологии в Китайской академии наук. Гражданство Кыргызстана депутат получил в 2001 году.

Родственники Жунус уулу

Factcheck.kg подтвердили также сообщение Исаева о близких родственниках Жунус уулу: о родственной связи его жены и младшей сестры с губернаторами в Китае.

Туран Турсун Кызы в интервью газете «Айбат» в 2015 году рассказала, что ее отец многие годы был чиновником в компартии Китая и занимал пост губернатора. При этом, ее родная сестра работает в китайском аналоге Нацстаткома.

Адыл Жунус уулу говорил журналистам, что его сестра по имени Салтанат замужем за действующим губернатором в Китае. Factcheck.kg пишет, что на сайте Народного правительства Кызыл-Суу Кыргызского автономного округа губернатором указан этнический кыргыз по имени Дильшат Кыдырхан.

Бизнес Жунус уулу

Далее журналисты проверили высказывание Исаева о том, что все предприятия Адыла Жунус уулу стоят китайские фирмы. Они выяснили, что до 2016 депутат числился соучредителем четырех компаний, три из них были с иностранным участием.

В двух компаниях — «Continental Mining Company» и «Golden Sand Mining Company» — были одни и те же учредители: Су Ши Ян, Сун Сяомин и Жунус уулу Адыл. Обе фирмы были ликвидированв в 2016 году.

ОсОО «Кроран», где соучредителями были Адыл Жунус уулу и некий Абдулла Чарвахун, закрыли в 2012 году.

Фактчекеры решили проверить и фирму, указанную в биографии депутата на сайте парламента — ОсОО «Норсвест Майнинг Компани». Он учредил ее в 2013 году, а через два года добровольно уволился с поста ее директора.

По данным минюста, сейчас соучредителями «Норсвест Майнинг Компани» числятся сын депутата Марс Адыл и фирма «Грейт Норсвест Майнинг Компани». Фирма зарегистрирована по адресу улица Ибраимова, дом 100, про который и говорил Исаев. По данным журналистов, там в предвыборный период находился республиканский штаб кандидата в президенты Садыра Жапарова.

При этом компания «Грейт Норсвест» также имеет иностранное участие — гонконгскую фирму «Мидл Эйжа Норвест Майнинг Групп Ко Лимитед». Одним из учредителей числится второй сын депутата Ринат Адыл.

По данным сайта Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, компания «Норсвест Майнинг Компани» в 2015 году получила лицензию на Караджоргинское месторождение в Нарынской области. Также у фирмы есть лицензия на Курайрыкское месторождение в Джалал-Абадской области.

После этого журналисты проверили жену депутата. Туран Турсун кызы числится соучредительницей в двух фирмах. Одна из них с иностранным участием — Кыргызско-Китайское совместное предприятие «Кыргыз Дарысы». Компания зарегистрирована в 2010 году и занимается «оптовой торговлей фармацевтическими товарами».

Так, журналисты выяснили, что не все компании депутата и друга Садыра Жапарова связаны с китайскими фирмами. Близкие родственники депутата числятся соучредителями в 6 компаниях, из которых только две с иностранным участием.

Далее Factcheck.kg комментирует заявление Исаева о том, что сотрудники ГКНБ открыто говорят о работе Жунус уулу на спецслужбы Китая.

«Возможно, Канат Исаев и владеет конфиденциальной информацией ГКНБ о причастности Адыла Жунус уулу к спецслужбам соседней страны. Но в открытых источниках такой информации нет», — написали журналисты.

Основываясь на всей изученной информации из открытых источников, журналисты пришли к выводу, что факты, озвученные Канатом Исаевым, в целом подтвердились.

«Действительно, Садыр Жапаров через своего партнера по партии и бизнесу связан с китайскими гражданами и компаниями. Но эти факторы не доказывают его связи со спецслужбами Китая», — считает Factcheck.kg.