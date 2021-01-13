Пресс-служба аппарата президента 13 января заявила, что подготовка к инаугурации новоизбранного главы государства еще не началась. Ранее СМИ сообщали, что уже известны примерные даты и место вступления во власть Садыра Жапарова, который сейчас с большим отрывом лидирует по предварительным итогам выборов.

По данным пресс-службы президента, эта информация «поспешна и недостоверна», так как еще нет окончательных результатов досрочных выборов главы государства и референдума, которые прошли 10 января.

«Только после подведения со стороны ЦИК официальных итогов выборов и референдума будет создан организационный комитет по проведению инаугурации, который установит дату церемонии», — уточнили в пресс-службе президента.

Ранее этим же днем информагентство 24.kg со ссылкой на «свои источники в Белом доме» сообщило, что там уже готовятся к церемонии вступления во власть Жапарова. По данным издания, инаугурацию предварительно планировали провести в один из дней с 21 по 28 января 2021 года.

Самым вероятным местом для церемонии изданию назвали госрезиденцию «Ала-Арча», так как там легче обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.

«Известно, что приглашения лидерам государств-партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран. Отмечается, что список высоких гостей будет известен в ближайшее время», — написало информагентство.

Кандидат в президенты Садыр Жапаров с большим отрывом лидирует по предварительным итогам голосования на выборах. По предварительным подсчетам ЦИК на 12 января, он набрал 82,2% от всех голосов избирателей.

ЦИК должна опубликовать официальные итоги выборов и референдума в течение 20 дней. Окончательными являются итоги ручного подсчета. Согласно обновленным данным ЦИК, явка на выборах президента составила 39,75%, а на референдуме 39,88%.

На референдуме по форме правления также лидирует вариант «президентская республика», которую продвигал Жапаров — более 80% голосов.

Инаугурация предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова проходила 24 ноября 2017 года в резиденции «Ала-Арча». На проведение церемонии тогда потратили 8 млн 400 тысяч сомов из госбюджета страны.