Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Смерть зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 375 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 92 человек. Бишкек все еще лидирует по количеству выявлений новых случаев.

Бишкек — 51;

Чуйская область — 10;

Джалал-Абадская область — 10;

Ош — 9;

Ошская область — 5;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 3;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 82 587 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 177 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 78 358 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 13 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 810 пациентов, из них 44 — в реанимации, еще 241 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 1 113 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили еще один новый случай заражения COVID-19 — в Чуйской области. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали восемь медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 150 медиков, из которых всего выздоровели 4 034 медработника.