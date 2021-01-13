Минкультуры опубликовало решение по поводу скандального шоу «В пи#ду звезду» от артиста Курала Чокоева на YouTube. Шоу зрителям, судя по комментариям, «не зашло» из-за нецензурной лексики и пошлых шуток. Чокоев извинился и удалил все выпуски. Тем не менее, министерство решило его наказать.

«Министерством подписан приказ об отзыве нагрудного знака «Отличник культуры», присвоенного Куралу Чокоеву 12 июня 2011 года. В аппарат президента направлено предложение о рассмотрении вопроса лишения звания «Заслуженный артист Кыргызстана» Кайрата Примбердиева, присвоенного указом президента от 20 ноября 2017 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, подведомственным учреждениям минкульта «рекомендовано, не включать обозначенных певцов к участию в государственных культурных мероприятиях в течение определенного периода времени». Сколько продлится этот период времени, неясно.

Лишение наград от минкульта

10 января 2021 года глава минкультуры Нуржигит Кадырбеков заявил, что артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева лишат всех госнаград. Он также указал не публиковать песни и видеоклипы этих певцов в медиацентрах при минкульте, и запретил проведение их концертов.

Кроме этого, министр заявил, что «неплохо было бы выдавать лицензии артистам на их творческую деятельность». Эти заявления раскололи кыргызское общество: кто-то заступился за артистов, а кто-то считает, что цензура нужна. Но официально у кыргызского минкульта таких полномочий нет.

Накануне Комитет гражданского контроля (КГК) отреагировал на заявление главы минкульта. Комитет встревожен «зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции» высказываниями чиновника.

Правозащитники нашли как минимум два момента в словах Кадырбекова, которые нарушают Конституцию страны и ратифицированные Кыргызстаном соглашения. Кроме того, они предлагают уволить министра за его высказывания, а само министерство в том виде, в каком оно существует сейчас, расформировать.