Замминистра министра культуры Илязбек Балташев на заседании парламента заявил, что Исторический музей будет открыт до марта 2021 года. По его словам, ведомство планировало открыть музей ещё в декабре 2020 года в честь 95-летия, но этого не случилось.

«К сожалению, возможно, из-за политических решений так получилось. А сейчас уже стабильность наступает, планируем открыть до начала марта», — сказал Балташев.

Он добавил, что вопрос долга музея перед немецкой компанией-подрядчиком всё ещё не решён, а сумма не заложена в бюджете 2021 года.

«Подрядчик имеет дебиторскую задолженность перед субподрядчиком — немецкой компанией — в размере 225 тысяч евро. Без гарантии оплаты немецкая сторона не готова продолжить работу. Значит, пока не будет выплачено, вся работа приостановлена», — сказал он.

Власти Кыргызстана должны выплатить немецкой компании-подрядчику долг, чтобы получить ключи от программного обеспечения музея. Благодаря ему в музее планировалось запустить электронное билетирование и электронный показ музейных экспонатов.

Кто занимался оформлением музея?

Согласно документам, отделкой внутренних помещений занималась кыргызкая компания «СМУ-3». Оборудование для музея доставила немецкая компания Vitrinen- und Glasbau REIER. Обе компании выбрали без тендера.

Компания «СМУ-3» участвовала в строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле, где проходили вторые Всемирные игры кочевников. Также эта компания устанавливала памятник «Манас» на площади Ала-Тоо.

В 2017 году она выиграла тендер на строительство дома для сотрудников Госкомитета нацбезопаности за 46,5 млн сомов. «СМУ-3» была единственным предприятием, которое подало заявку на строительство. Ранее эта же компания выиграла конкурс на строительство дома за 90,2 млн сомов для ГКНБ.

Депутаты парламента отмечали, что компания уже не первый раз выполняет государственный заказ без тендера.

Компания Vitrinen-und Glasbau REIER, которая поставила в музей мебель, базируется в Германии и занимается узкоспециализированной разработкой и производством музейного оборудования.

На сайте компании указано, что она создавала оборудование для многих музеев по всему миру — для Национального исторического музея в Лондоне, для Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Этнографического музея в Женеве и так далее.

Немецкие СМИ в ноябре 2017 года сообщали, что исторический музей Кыргызстана был самым крупным проектом в истории компании.

Региональная газета Lausitzer Rundschau написала, что в середине июня личный советник президента Кыргызстана посещала компанию и после этого подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает проекту. Затем Кыргызстан заключил контракт с компанией на 9 млн евро.

По данным издания, компания должна была произвести 311 стеклянных витрин для Исторического музея Кыргызстана.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков, будучи замглавой администрации президента.

На реконструкцию музея выделили 1,5 млрд сомов из бюджета (около 19 млн евро).

Также 15 млн долларов на реконструкцию выделило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА). Оно провело первый этап работ, который охватывал только фасад здания.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате.

Ущерб государству оценили в более чем 200 миллионов сомов — по музею 101,6 млн сомов, а по ипподрому 145,9 млн сомов.

Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса Кыргызстана.

Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой». Сам Исаков говорил, что это дело против него политическое и за ним стоит лично Сооронбай Жээнбеков.

Позже Первомайский районный суд Бишкека признал Исакова и Карыбаеву виновными. Исакова приговорили 18 годам лишения свободы и штрафу в 247 миллионов 650 тысяч сомов, а Карыбаеву к штрафу в 260 тысяч сомов. Городской суд оставил приговор без изменений.

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