Издание Kaktus.Media сообщило, что Мунарбека Сайпидинова отпустили под домашний арест из зала суда. Сайпидиной — названный сын экс-зампреда таможни Раймбека Матраимова, а также он глава айыл окмоту Савай в Кара-Суйском районе Ошской области.

Видео: Kaktus.Media

По словам его адвокатки Динары Турдуматовой, Сайпидинова отпустили, потому что он имеет постоянное место жительство и не препятствовал судопроизводству. Она добавила, что основной фигурант дела пока не был допрошен, а следствие продолжается.

«Сайпидинов не признает своей вины. Сейчас следственной группе нужно провести следственные действия. Не проведены очные ставки, а Сайпидинов будет пока под домашним арестом», — пояснила Турдуматова.

Когда Сайпидинова доставили к зданию суда журналисты заметили, что в машину сел спикер айылного кенеша Савай Али Байымбетов. По данным журналистов, он пробыл в машине несколько часов. При этом, Байымбетова никто из сотрудников ГКНБ не просил выйти из авто, спикер покинул машину, только после замечания журналистов в адрес сотрудников Госкомитета.

Именно Байымбетова ранее хотели снять с должности депутаты кенеша, однако на заседании, где обсуждался этот вопрос пришел Сайпидинов, а затем «вмешался в их дела и сорвал их заседание».

На том же заседании Байымбетов отказался рассматривать вопрос снятия его с должности. А депутат Бакыт Садиров заявил, что к этому «напрямую причастен» Сайпидинов, так как он является посаженным отцом Байымбетова.

Задержание Сайпидинова

Главу сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова задержали сотрудники ГКНБ 12 января. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школьного спортзала в селе Савай.

Кроме этого, в Госкомитете проводится досудебное производство по факту создания группы для совершения преступлений на территории города Ош и Ошской области, где Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.

Сайпидинов запомнился тем, что повесил в своем рабочем кабинете портрет экс-таможенника Райымбека Матраимова — главного фигуранта расследования о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Также бурное обсуждение в соцсетях вызвали видео, где Сайпидинов отдыхает в Дубае. Тогда пользователи интернета посчитали, что глава айыл окмоту своим поведением на видео нарушил этику госслужащего.

Оперативники ГКНБ 19 ноября 2020 года провели обыск в рабочем кабинете Сайпидинова на основании уголовного дела по статье «Создание организованной группировки или участие в ней».

На следующий день 20 ноября он опубликовал обращение и рассказал, что на него давят, потому что он является названным сыном Матраимова. Затем Сайпидинов попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять его — их встреча прошла уже 23 ноября. Тогда Ташиев заявил, что дело Сайпидинова будет объективно расследоваться, а ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам.

Сайпидинов также был упомянут в истории с выстрелом в ногу спортсмена Тологона Рахманберди уулу в сентябре 2019 года. Спортсмен рассказал, что Сайпидинов приходил к нему в больницу со стрелявшим в него главой спорткомитета Ошской мэрии Кылычбеком Саркарбаевым и потребовал не писать заявление в милицию, угрожая расправой.

Позже силовики задержали Саркарбаева из-за поддельного паспорта и подтвердили его участие в этом инциденте.