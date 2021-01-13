Тело женщины, предположительно повесившейся четыре месяца назад в своем доме в Джалал-Абадской области Ала-Букинского района, предадут эксгумации. Такое решение вынес Джалал-Абадский областной суд.

Пресс-служба суда сообщила «Клоопу», что проведенная после смерти женщины экспертиза выявила у нее легкие телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее близкие родственники погибшей обратились с просьбой об эксгумации тела и проведении судебно-медицинской экспертизы в Аксыйский районный суд. Но, получив отказ в суде они обратились в областной суд.

«Джалал-Абадский областной суд 11-декабрда отменил решение Аксыйского районного суда. Ходатайство об эксгумации тела было удовлетворено, по нему тело женщины, захороненное на кладбище «Канимбү» Ала-Букинского района, разрешено эксгумировать», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил, что в смерти женщины подозревается муж убитой, он взят под стражу до марта этого года.

23 сентября 2020 года в милицию поступила информация, что 33-летняя жительница Ала-Букинского района повесилась в своем доме. Милиция провела внешний осмотр тела и начала следственные мероприятия.

Тогда родственники со стороны мужа рассказали о самоубийстве снохи. При этом, родственники умершей говорят, что причиной смерти женщины стало насилие со стороны мужа.

Тетя умершей Пайзи Абдисаматова рассказала изданию «Азаттык», что женщина звонила ей вечером и рассказала, что муж избил ее. Покойная просила о посредничестве между ней и мужем.

Абдисаматова также сообщила, что муж обвинял супругу в неспособности родить мальчика — за 15 лет брака у пары родились четыре дочери. Старшей из девочек 15 лет, младшей один год.

Родные женщины передали «Клоопу» посмертные фотографии погибшей — на них видно кровоподтеки на теле и следы от вырванных волосы.