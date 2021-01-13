На фасаде одной из городских школ в Нарыне появился мурал, посвященный сортировке отходов и их правильной утилизации. Авторами работы стали художники из Doxa Art.

«Рисунок посвящён правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. В скором будущем в здании школы, на которой нанесён рисунок, будет открыт центр по приему сырья — картон,бумага, пластик, стекло, металл. Школьники будут вести прием, как внеклассный клуб», — написал один из художников Сергей Келлер.

Проект DOXA art создает граффити, инсталляции и картины, которые украшают не только Кыргызстан, но и другие страны. Они известны оммажами кыргызским художникам — так стены бишкекских школ они украсили осовремененными версиями картин Семена Чуйкова. На Иссык-Куле их муралы можно увидеть не только в селе Саруу, но и на стенах детского лагеря «Жетиген», где они изобразили детские мечты.

Создают они важные картины и на социальные темы — например, посвятили мурал врачам, борющимся с коронавирусом, и увековечили юную Бурулай Турдалы кызы, похищенную для принуждения к браку и убитую похитителем.