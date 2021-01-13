Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что в Кара-Кульджинском районе обстреляли милиционеров. Двое раненных доставлены в больницу.

В УВД сообщили, что в 01:10 часов в ночь с 12 на 13 января неизвестный мужчина азиатской внешности выстрелил из ружья 16 калибра в младшего лейтенанта инспектора милиции по делам несовершеннолетних, который сидел у себя в машине марки «Нива». Милиционер был ранен в плечо.

«Когда злоумышленник приставил ружье, милиционер успел увернуться и нажать на газ. Выстрелом пробито лобовое стекло», —рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранителей, на место происшествия незамедлительно приехали сотрудники оперативно-следственной группы Кара-Кульджинского ОВД.

Когда один из следователей выходил из машины, неизвестный выстрелил и в его сторону. Пуля ранила его в спину. В тот момент сотрудник милиции открыл ответный огонь в сторону нападавшего из своего табельного оружия. Однако стрелок скрылся с места преступления.

Раненых доставили в местную больницу. На территории Кара-Кульджинского района объявлен план «Перехват», в некоторых селах установлены посты.

Сотрудники милиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато расследование по статье «Покушение на убийство».