На странице «Жапаров Садыр» в фейсбуке был опубликован пост от лица лидера президентской гонки, кандидата Садыра Жапарова. Эта страница указана как официальная на предвыборном сайте Жапарова.
«В последнее время поступают сообщения о неких личностях, называющих себя “посаженными сыновьями” (өкүл бала), помощниками или советниками Садыра Жапарова, которые мошенническим путем вымогают взятки или пытаются отобрать бизнес», – гласит пост.
В публикации Садыр Жапаров обратился к гражданам и правоохранительным органам, заявив, что «с этого момента незаконные и несправедливые действия больше не будут допускаться».
«Любой, кто вымогает взятку и совершает иные противоправные действия, даже если он будет моим родственником – должен быть немедленно арестован», – написано в посте.
Аккаунты Жапарова
Команда Жапарова до сих пор не ответила, какие из страниц в соцсетях под именем Садыра Жапарова являются официальными.
Журналисты «Клоопа» неоднократно обращались с этим вопросом в пресс-службу Жапарова, а также к его уполномоченному представителю Александру Мощину.
В начале декабря 2020 года, когда Дастан Дуйшекеев выступал основным пресс-секретарем Садыра Жапарова, издание Kaktus.media обратилось к нему, чтобы узнать, какие из многочисленных профилей в соцсетях под именем «Садыр Жапаров» являются официальными.
Дуйшекеев ответил, что единственным официальным аккаунтом Жапарова является одна из страниц в фейсбуке, но какая именно – не сообщил.
По его словам, телеграмм-канал, где публикуются сообщения от Жапарова, тоже не является официальным.
«Только личный аккаунт в Facebook есть. Как будет сделана пометка “официально”, вам будет ясно», – сказал он.
Он также не ответил, кто входит в медиакоманду Садыра Жапарова.
Выборы президента
Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.
К утру 12 января ручным подсчетом обработано более 96% голосов избирателей на досрочных президентских выборах и референдуме по выбору правления.
По предварительным результатам выборов, кандидат Садыр Жапаров набирает 81,56% голосов, по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16%. За него проголосовали более 1 млн граждан.
Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29% избирателей, пришедших на выборы. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93% принявших участие в референдуме.
При этом по результатам ручного подсчета резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71% вместо 39,27%, на референдуме — 33,86% вместо 39,43%.
Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».
«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.
Он также призвал всех оппонентов объединиться с ним, потому что «меньшинство должно подчиниться большинству».