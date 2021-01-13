На странице «Жапаров Садыр» в фейсбуке был опубликован пост от лица лидера президентской гонки, кандидата Садыра Жапарова. Эта страница указана как официальная на предвыборном сайте Жапарова.

«В последнее время поступают сообщения о неких личностях, называющих себя “посаженными сыновьями” (өкүл бала), помощниками или советниками Садыра Жапарова, которые мошенническим путем вымогают взятки или пытаются отобрать бизнес», – гласит пост.

В публикации Садыр Жапаров обратился к гражданам и правоохранительным органам, заявив, что «с этого момента незаконные и несправедливые действия больше не будут допускаться».

«Любой, кто вымогает взятку и совершает иные противоправные действия, даже если он будет моим родственником – должен быть немедленно арестован», – написано в посте.

“Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин” дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап... Опубликовано Жапаров Садыр Среда, 13 января 2021 г.

Аккаунты Жапарова

Команда Жапарова до сих пор не ответила, какие из страниц в соцсетях под именем Садыра Жапарова являются официальными.

Журналисты «Клоопа» неоднократно обращались с этим вопросом в пресс-службу Жапарова, а также к его уполномоченному представителю Александру Мощину.

В начале декабря 2020 года, когда Дастан Дуйшекеев выступал основным пресс-секретарем Садыра Жапарова, издание Kaktus.media обратилось к нему, чтобы узнать, какие из многочисленных профилей в соцсетях под именем «Садыр Жапаров» являются официальными.

Дуйшекеев ответил, что единственным официальным аккаунтом Жапарова является одна из страниц в фейсбуке, но какая именно – не сообщил.

По его словам, телеграмм-канал, где публикуются сообщения от Жапарова, тоже не является официальным.

«Только личный аккаунт в Facebook есть. Как будет сделана пометка “официально”, вам будет ясно», – сказал он.

Он также не ответил, кто входит в медиакоманду Садыра Жапарова.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

К утру 12 января ручным подсчетом обработано более 96% голосов избирателей на досрочных президентских выборах и референдуме по выбору правления.

По предварительным результатам выборов, кандидат Садыр Жапаров набирает 81,56% голосов, по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16%. За него проголосовали более 1 млн граждан.

Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29% избирателей, пришедших на выборы. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93% принявших участие в референдуме.

При этом по результатам ручного подсчета резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71% вместо 39,27%, на референдуме — 33,86% вместо 39,43%.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Он также призвал всех оппонентов объединиться с ним, потому что «меньшинство должно подчиниться большинству».