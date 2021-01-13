В государственном предприятии «Кыргызкомур» заявили о том, что каракечинский уголь не влияет на смог в Бишкеке.

Компания заявила, что по заключению лаборатории ТЭЦ Бишкека, влажность каракечинского угля составляет в среднем до 22-23%, а зольность – до 20%, что не влияет на смог.

Госпредприятие отметило, что у них есть протоколы испытаний лаборатории ТЭЦ Бишкека на все партии угля, поставляемые на теплоэлектроцентраль.

Ранее исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что для борьбы со смогом столичный ТЭЦ необходимо перевести на использование газа.

Он также предложил запретить отапливать новостройки прилегающие к столице углем сорта «Кара-Кече».

«Сейчас я не могу остановить смог, честно вам признаюсь. Как я остановлю смог? ТЭЦ тогда надо остановить в зимнее время, и запретить новостройкам углем “Кара-Кече” отапливать, а они уже купили уголь. Есть и другие методы, потом [будем] штрафовать за отсутствие автомобильных катализаторов», — заявил и.о. мэра.

Тулобаев призвал бишкекчан поддержать инициативу мэрии, и обратится в правительство для решения проблемы смога в столице.

«Я прошу вас, чтобы вы поддержали наши идеи. Надо обратится к правительству, чтобы они нашли дорогу, чтобы использовать на ТЭЦ газ. Поменять отопление на ТЭЦ с угля на газ и запретить уголь “Кара-Кече” ввозить в Бишкек», — добавил он.

Позже финпол сообщил о начале досудебного производства в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека для установления причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

В правительстве сообщили, что утвержден план мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, а также в Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы.

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице поднимается активистами и горожанами уже не первый год. Каждую зиму смог в Бишкеке увеличивается из-за отопительного сезона — на столичной ТЭЦ, как и жилмассивах используют уголь для отопления.

С похолоданием воздухе Бишкека резко повышается уровень содержания в воздухе частиц РМ2,5. В начале 2021 года по данным World Air Quality, Бишкек снова находился на первом месте в рейтинге по загрязненности воздуха с показателем в 450 единиц, тогда как по нормативам до 50 баллов воздух считается чистым, а свыше 300 – экстремально опасным.

Власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97%.

Несмотря на ежегодную актуальность проблемы смога, столичные власти и правительство пока не приняли конкретных мер для решения проблемы.

Тем временем, Бишкек продолжает выходить на первые строчки рейтинга с высокой степенью загрязненности воздуха среди всех городов мира. Чтобы привлечь внимание властей на проблему смога горожане выходили на мирный марш. Они также призывали граждан не жечь резину и покрышки для отапливания дома.