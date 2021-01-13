Пресс-служба МЧС сообщила, что в Узгене сгорела частная медицинская клиника, один человек получил ожоги.

«В результате пожара пострадал 74-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами второй степени, состояние оценивается как удовлетворительное. Также из клиники были эвакуированы 13 человек», — рассказали в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что в результате пожара сгорела деревянная крыша и 16 палат, площадью 150 квадратных метров.

По данным министерства, звонок о пожаре поступил в 18:09. В 19:02 огонь локализовали, полностью потушить пожар удалось в 21:42. Пламя тушили три пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается.

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