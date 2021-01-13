Ювелирный магазин «Алтын» снял рекламный ролик, в котором о многоженстве говорится в позитивном ключе.

В ролике, опубликованном Антониной Бабосюк, которая является одной из владельцев «Алтын», показаны три девушки — все они замужем за одним человеком.

На видео девушки обсуждают подарки, которые им подарил «общий муж». По сюжету, «старшая» из жен начинает разговор, что общий муж любит ее больше остальных, так как подарил ей дорогие серьги.

«Ну конечно, ты же старшая жена», — отвечает ей другая девушка.

Разговор продолжается и «старшая» жена хвалит «общего» мужа, и говорит, что «наш супруг умеет удивлять».

Затем другая «жена» рассказывает, что их супруг объехал множество мест, но «самое лучшее золото нашел только в “Алтыне”».

Раньше в Уголовном кодексе Кыргызстана было наказание за многоженство в виде лишения свободы сроком до двух лет. Но в редакции кодекса от 2017 года эту статью декриминализировали и теперь наказание по ней — штраф в одну тысячу сомов или общественные работы.

Нарушение прав женщин в роликах

Это не первый рекламный ролик, в котором коммерческие компании показывают нарушение прав женщин в позитивном контексте. Ранее заведение Kozu Grill выпустил ролик с пропагандой ала-качуу — похищение женщин для принуждения к браку, которое часто приводит к изнасилованию похищенной.

По сюжету ролика, отец и сын сидят в юрте, а рядом сидит похищенная девушка.

«Зря ты это сделал, украл дочь известного человека», — говорит отец. Сын отвечает, что его отец сам украл его мать в свое время. По словам парня, нужно два дня, чтобы девушка полюбила его. Отец выступает против, говоря, что он со своей женой женился по любви.

После этого к ним врывается отец девушки — сначала он намеревается забрать свою дочь, но, попробовав козу гриль, передумывает, несмотря на сопротивление дочери.

Позже оказывается, что младшую сестру девушки похитили в Иссык-Кульскую область. Узнав об этом, их отец пускается в погоню. А отец парня поздравляет его за то, что у него появился свояк, так как козу гриль теперь открылся и на Иссык-Куле.

Сам ролик после критики общественности и публикаций в СМИ был удален, а заведение принесло извинение.