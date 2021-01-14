Первомайский райсуд Бишкека перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву на 28 января. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев. 14 января суд должен был рассмотреть дело о незаконном освобождении кримавторитетата Азиза Батукаева.

Защитники просили освободить бывшего президента из заключения в колонии №47 по двум причинам: отмена Верховным судом решений первой и второй инстанции и проблем Атамбаева со здоровьем.

«Суд отказался рассматривать освобождение Атамбаева из-под стражи. Процесс отложен на 28 января только лишь потому, что не было нескольких участников судебного заседания. Хотя закон позволяет ему разрешить этот вопрос в их отсутствии», — заявил другой адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

По словам Жоошева, еще одной причиной ходатайства об освобождении бывшего президента является норма в законодательстве, по которой «нельзя держать подозреваемых в заключении больше года».

Также адвокат ссылается на решение Конституционной палаты от 16 декабря 2020 года о том, что задержанных могут оставлять под стражей больше года «в исключительных случаях».

«На сегодня нет никаких исключительных обстоятельств. Вот, уже год и пять месяцев, как Алмазбек Шаршенович находится в заключении по этому делу без основания. Сегодня его должны были отпустить», — сказал Жоошев.

По его словам, еще 7 декабря, когда дело пришло из Верховного суда обратно в Первомайский, судья «сам без всякого заседания и ходатайства» вынес решение по мере пресечения Атамбаеву. Но в этот «почему-то» потребовал, чтобы присутствовали все участники процесса.

Жоошев считает, что это требование суда может затянуть процесс, потому что у находящегося в колонии Атамбаева здоровье «будет только ухудшаться», соответственно он не сможет участвовать в заседаниях.

Что со здоровьем Атамбаева?

Адвокат Жоошев сообщил, что у бывшего президента есть две грыжи позвоночника, из-за которых он не может просидеть «даже недолгое время». Также адвокат сказал, что у Атамбаева есть и другие заболевания, в том числе, связанные с сердцем.

«Требуется ли операции или нет — должны определить врачи. Однако экс-президенту необходимо предоставить возможность получить полноценное лечение, которое привело бы к улучшению состояния его здоровья», — считает адвокат.

Что за решение Верховного суда?

Высший судебный орган 30 ноября 2020 года отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Дело было направлено на пересмотр в Первомайский райсуд. Адвокаты бывшего президента надеялись, что их подзащитного отпустят, так как «ни по одному из дел» в его отношении не было решения суда о мере пресечения.

Однако тогда в суде заявили, что Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело об освобождении Азиза Батукаева не начнут рассматривать в первой инстанции — Первомайском райсуде.

Атамбаев и дело Батукаева

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако бывший президент проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Позже это стало причиной штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.