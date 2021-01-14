Лидер президентской гонки Садыр Жапаров в интервью российскому «Первому каналу» пообещал, что статус русского языка в стране как официального «будет сохранен».

«У нас с Россией отличные отношения сейчас. Дипломатические отношения, экономические отношения есть, в военном плане и мы эти отношения будем еще больше развивать на еще более высокий уровень. Мы будем продолжать дружить с Россией. Мы должны открыто признаться: без России нам будет тяжело, очень тяжело», — отметил Жапаров.

Языковой вопрос

Вопрос о необходимости отказа от русского языка как от официального периодически обсуждается в Кыргызстане, в активную фазу он вошел в 2019 году после курултая в Бишкеке.

Группа общественных деятелей вместе с оппозиционером Азимбеком Бекназаровым [сейчас он посол КР в Малайзии] заявила о том, что в Конституции должен остаться только кыргызский язык и как язык государственный, и как язык межнационального общения.

После событий октября 2020 года, смены власти и решения Садыра Жапарова вместе с депутатами шестого созыва провести конституционную реформу, языковой вопрос снова подняли.

Член Конституционного совещания, которое редактировало предложенный сверху вариант Конституции, Садирдин Торалиев предложил убрать русский из Конституции, чтобы с ним «не сидеть как привязанная собака».

Однако и.о.президента, спикер Талант Мамытов сказал, что Бишкек официальный позиции отдельных членов совещания не разделяет. Он заявил, что «недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса».

И сказал, что статус русского языка как официального сохранят, ведь «через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов».