Команда социальной сети Фейсбук обнаружила и удалила сотни фейковых аккаунтов за декабрь 2020 года. Все они входили в ряды трех отдельных сетей, которые нацеливались на местную аудиторию платформы.

В целом по всему миру специалисты Фейсбука нашли и остановили 17 кампаний фейков, три из них были обнаружены в Кыргызстане. В отчете отмечается, что пользователи жаловались лишь на малую часть деятельности этих сетей.

Главной из этих групп аккаунтов является так называемый «Медиа Центр».

«Наше расследование обнаружило связи с людьми в Кыргызстане, имеющих опыт работы в СМИ и правительстве, а также с медиа-компанией под названием Медиа Центр», — сообщают специалисты.

Они выяснили, что деятельность этой сети фейков была сосредоточена вокруг парламентских выборов 4 октября 2020 года и досрочных президентских выборов 10 января 2021 года. При этом, Фейсбук сообщает, что аккаунты «играли сразу на нескольких сторонах» политических дебатов.

Специалисты удалили 121 аккаунт, 46 страниц, семь групп на Фейсбуке и 41 учетную запись в Инстаграме. По их данным, они были созданы на территории Кыргызстана.

Скриншоты комментариев, написанных фейками

Еще одна удаленная сеть фейков была сфокусирована на комментировании постов друг друга и публикаций популярных новостных сайтов. В нее входили 92 аккаунта, четыре страницы, 11 групп на Фейсбуке и 30 страниц в Инстаграме. Фейсбук сообщает, что при удалении этой группы аккаунтов, у них почти не было подписчиков.

Самая крупная снесенная сеть содержала в себе 193 аккаунта, 246 страниц, 50 групп на Фейсбуке и 30 аккаунтов в Инстаграме. Она была связана с людьми в Кыргызстане, у которых имеется опыт в медиа-консалтинге. При удалении у нее было ограниченное количество подписчиков.

Запрос «Клоопа» и Медиа Полиси в Фейсбук

Авторы «Клоопа» и специалисты Медиа Полиси перед выборами в парламент собрали базу данных предвыборных фейков для своего расследования. Там было 425 аккаунтов, продвигавших партии и политиков. Около 400 из них были удалены из соцсети после того, как Фейсбук получил базу данных от исследователей.

Специалисты Фейсбука написали Медиа Полиси, что именно этот запрос обратил внимание компании на деятельность фабрик троллей в Центральной Азии.

«Мы довели это до сведения внутренних команд и продолжили работу над определением дальнейших действий. Это было очень ценно для того, чтобы мы были на верном пути к поддержанию целостности наших платформ, в том числе в свете январских выборов», — написали Медиа Полиси.

31 декабря 2020 года «Клооп» опубликовал свое расследование фабрик троллей, действующих в кыргызском интернете. Журналисты проанализировали около 800 фейковых аккаунтов и выяснили, как работают фейко-фермы, кого они защищают и сколько стоит организовать такую «группу поддержки».