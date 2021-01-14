Популярный танцор и участник международных турниров Атай Омурзаков раскритиковал Министерство культуры за лишение артиста Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры».

По словам Омурзакова, авторы скандального проекта «В пи#ду звезду», куда входит и Чокоев, понимают свою ошибку и уже извинились за неудавшееся шоу на YouTube.

«За одну оплошность говорить такие низкие слова способны только те, кто не умеет ценить ничего. Кайрат [Примбердиев] и Курал [Чокоев] таланты, каких мало в нашей стране, и я боюсь, что такие люди будут покидать нашу страну из-за таких ситуаций», — написал в своем инстаграме Омурзаков.

Сам Чокоев ранее 13 января также раскритиковал минкультуры. Артист заявил, что министерство и его глава некомпетентны.

«Мы живем в светском и демократическом государстве. Я имею право выкладывать все, что пожелаю, у себя на YouTube-канале», — заявил артист.

Чокоев добавил, что от самой награды нет никакой пользы и это «пережиток прошлого».

«Я считаю, что это слишком лишать меня каких-то наград, запрещать делать что-то. Ставится под вопрос компетентность министра культуры [Нуржигита Кадырбекова]», — сказал он.

Скандал после шоу

Министерство культуры лишило артиста Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры» после выхода на YouTube шоу «В пи#ду звезду». Чокоев был автором проекта.

При этом, сам Чокоев после отрицательной реакции зрителей удалил все выпуски и извинился. Однако в минкульте успели отреагировать на скандальное шоу Чокоева и лишили его знака.

На этом ведомство не остановилось — в аппарат президента было направлено предложение о рассмотрении вопроса по лишению звания «Заслуженный артист Кыргызстана» у певца Кайрата Примбердиева. Певец был одним из гостей в шоу Чокоева.

Вместе с этим, министерство рекомендовало своим подведомственным структурам «не включать обозначенных певцов к участию в государственных культурных мероприятиях в течение определенного периода времени».

Реакция минкультуры на шоу

Глава минкульта Нуржигит Кадырбеков 10 января заявил, что артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева лишат всех госнаград. А вместе с этим указал не публиковать их песни и видеоклипы в медиацентрах при минкульте, и запретил проведение их концертов.

Кадырбеков также заявил, что «неплохо было бы выдавать лицензии артистам на их творческую деятельность». Эти заявления раскололи кыргызское общество: кто-то заступился за артистов, а кто-то считает, что цензура нужна. Однако несмотря на слова и предложения Кадырбекова, официально у кыргызского минкульта таких полномочий нет.

На цензурирование артистов со стороны Кадырбекова отреагировали в Комитете гражданского контроля. Комитет встревожен «зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции» высказываниями чиновника.

Правозащитники нашли как минимум два момента в словах Кадырбекова, которые нарушают Конституцию страны и ратифицированные Кыргызстаном соглашения.

Кроме того, они предлагают уволить министра за его высказывания, а само министерство в том виде, в каком оно существует сейчас, расформировать.