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Представительница Первомайского райсуда Бишкека сообщила журналисту «Клоопа», что начальника медуправления МВД Жыргалбека Жакыпова отпустили под домашний арест.

По информации суда, Жакыпов признал вину. Теперь дело находится на рассмотрении Первомайского райсуда, и первое заседание назначено на 19 января на 16:00.

Кроме этого, издание Kaktus.Media со ссылкой на источник сообщило, что Жакыпова отпустили под домашний арест, так как он согласился сотрудничать со следствием. Однако в суде не подтвердили этой информации, сообщив, что «утвержденного соглашения о сотрудничестве нет».

Жакыпов был задержан сотрудниками ГКНБ еще ноябре 2020 года. Тогда в Госкомитете сообщили, что начальника медуправления МВД задержали по подозрению в получении взятки от кандидатов на службу в ОВД и в Патрульную милицию.

Материалы по делу зарегистрировали в ЕРПП по статье «Получение взятки», а Жакыпова водворили в СИЗО ГКНБ.

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