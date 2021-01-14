Ошский городской суд принял решение отпустить главу Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова под домашний арест.

Пресс-служба суда сообщила, что такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемый полностью выплатил сумму материального ущерба — 1 033 700 сомов.

Кроме того, установлена личность Сайпидинова, постоянное место жительства, также учитывались его семейные обстоятельства.

Согласно решению суда, Сайпидинов помещен под домашний арест сроком на 2 месяца — до 11 марта 2021 года. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

Сайпидинова подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школьного спортзала в селе Савай. По версии следствия, при строительстве были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. Сотрудники ГКНБ задержали Сайпидинова 12 января.

Кроме этого, ГКНБ проводит досудебное производство по факту создания ОПГ на территории города Ош и Ошской области, по нему Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.

Кто такой Сайпидинов?

Мунарбек Сайпидинов — названный сын экс-зампреда таможни Раймбека Матраимова, а также он глава айыл окмоту Савай в Кара-Суйском районе Ошской области.

Сайпидинов запомнился тем, что повесил в своем рабочем кабинете портрет экс-таможенника Райымбека Матраимова — главного фигуранта расследования о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Также бурное обсуждение в соцсетях вызвали видео, где Сайпидинов отдыхает в Дубае. Тогда пользователи интернета посчитали, что глава айыл окмоту своим поведением на видео нарушил этику госслужащего.

Оперативники ГКНБ 19 ноября 2020 года провели обыск в рабочем кабинете Сайпидинова на основании уголовного дела по статье «Создание организованной группировки или участие в ней».

На следующий день 20 ноября он опубликовал обращение и рассказал, что на него давят, потому что он является названным сыном Матраимова. Затем Сайпидинов попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять его — их встреча прошла уже 23 ноября. Тогда Ташиев заявил, что дело Сайпидинова будет объективно расследоваться, а ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам.

Сайпидинов также был упомянут в истории с выстрелом в ногу спортсмена Тологона Рахманберди уулу в сентябре 2019 года. Спортсмен рассказал, что Сайпидинов приходил к нему в больницу со стрелявшим в него главой спорткомитета Ошской мэрии Кылычбеком Саркарбаевым и потребовал не писать заявление в милицию, угрожая расправой.

Позже силовики задержали Саркарбаева из-за поддельного паспорта и подтвердили его участие в этом инциденте.