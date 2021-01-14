В городе Каракол из-за сильного шквального ветра упала новогодняя ёлка. Об этом сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

Отмечается, что ёлка была установлена на площади возле здания Иссык-Кульского государственного университета.

Мэр Каракола Эрмат Джумаев в интервью изданию Kaktus.media сообщил, что инцидент произошёл утром 14 января и пострадавших нет.

«Сегодня утром в Караколе был сильный ветер. Нижняя часть елки была хорошо прикреплена, но верхняя часть конструкции не выдержала сильного ветра и упала, искривившись. Но конструкция не сломалась, она подлежит восстановлению. Мы используем ее на следующий год. Пострадавших нет. В ближайшее время елку уберем с площади. Мы ее и так собирались убрать после старого Нового года», — сказал Джумаев.

Ёлка в Караколе была одной из крупнейших, установленных в стране. Ее высота —21 метр. Она была приобретена в 2016 году.