Лидер коалиции парламентского большинства Иса Омуркулов 14 января сообщил «Азаттыку», что коалиция еще не выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра.

По его словам, кандидатура будет выдвинута после инаугурации президента.

«Президент выбран. Теперь после его инаугурации должен быть официально выдвинут премьер-министр. Согласно действующей Конституции, кандидатуру выдвигает коалиция парламентского большинства», – сказал Иса Омуркулов.

Депутат отметил, что стране нужен опытный, понимающий в экономике специалист, так как сейчас нет времени ждать, пока человек наберется опыта.

Ранее Нацстатком Кыргызстана подвел предварительные итоги экономического развития в 2020 году. Объем ВВП составил 598 миллиардов сомов, что по сравнению с 2019 годом меньше на 8,6%.

Пострадали почти все отрасли. Падение ВВП больше чем на 8% происходит впервые с 1994 года, когда экономика снизилась на 20%.

Два кресла Садыра Жапарова

Пресс-секретарь правительства Бактыбек Рысалиев ранее сообщил журналистам, что Садыр Жапаров сложит с себя полномочия премьер-министра только после инаугурации.

«После того как ЦИК официально огласит результаты выборов и будет проведена инаугурация, он официально передаст полномочия премьер-министра. До этого исполняющим обязанности главы правительства будет Артем Новиков», — отметил Рысалиев.

На это депутат и один из «отцов» действующей Конституции Омурбек Текебаев отметил, что, согласно действующей Конституции, президент не имеет права занимать другие государственные должности, и Садыр Жапаров должен передать пост премьер-министра до инаугурации.

По его словам, после этого в течение 15 дней коалиция большинства должна избрать нового премьер-министра и сформировать правительство. В противном случае Жапаров нарушит основной закон страны.

«Согласно действующей редакции Конституции, президент не может совмещать функции премьера. Ни на минуту, ни на секунду. Поэтому Садыр Жапаров должен официально уйти в отставку с поста главы кабмина», — пояснил он.

Садыр Жапаров стал занимать два главных поста в Кыргызстане после октябрьских беспорядков 2020 года, которые завершились переворотом и отставкой президента Сооронбая Жээнбекова.

После освобождения из колонии сторонниками в ночь на 6 октября Садыра Жапарова выдвинули кандидатом в премьер-министры. Жапаров отбывал наказание за взятие в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.

С третьей попытки 14 октября депутаты легитимизировали Жапарова как премьер-министра и он назначил свой состав кабмина. Позже 20 октября Жапаров стал официально и.о. президента Кыргызстана.

На период участия в выборах он сложил с себя полномочия и.о. президента, передав их спикеру парламента, единомышленнику Таланту Мамытову, с которым вместе готовил «революцию из тюрьмы».

Полномочия премьера же Жапаров временно приостановил, исполняющим обязанности кабмина все это время был первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по форме правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

К утру 12 января ручным подсчетом обработано более 96% голосов избирателей на досрочных президентских выборах и референдуме по выбору правления.

По предварительным результатам выборов, кандидат Садыр Жапаров набирает 81,56% голосов, по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16%. За него проголосовали более 1 млн граждан.

Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29% избирателей, пришедших на выборы. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93% принявших участие в референдуме.

При этом по результатам ручного подсчета резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71% вместо 39,27%, на референдуме — 33,86% вместо 39,43%.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Он также призвал всех оппонентов объединиться с ним, потому что «меньшинство должно подчиниться большинству».