Певица Самара Каримова выиграла суд против министерства культуры по делу об увольнении её с должности директора музыкального училища в Оше. Об этому изданию Kaktus.media сообщили в ведомстве.

Суд принял решение в пользу певицы и теперь её должны восстановить в должности.

Увольнение Каримовой

Певица Самара Каримова успела проработать на посту директора музыкального училища в Оше лишь один день — тогдашний министр культуры Азамат Жаманкулов уволил ее. Официальная причина в том, что приказ о ее назначении незаконно подписал статс-секретарь минкультуры, пока был в командировке.

Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день. Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей.

После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

Самара Каримова — первая кыргызстанка, набравшая миллион подписчиков в «Инстаграме» — по этому случаю она устроила вечеринки в Бишкеке и Оше в августе 2018 года.

Бывший глава телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков тогда назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».

Осенью 2017 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.