Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 13 января прокомментировала инцидент, произошедший с супругой Курсана Асанова Кульнарой Усонкановой.

11 января Усонканова находилась на допросе в ГКНБ. Ее состояние ухудшилось, и она потеряла сознание, Усонканову отправили в реанимацию с инсультом. Издание Kaktus.media сообщило, что на допросе она была без адвоката. Родственники полагают, что на нее оказывали сильное психологическое давление.

В ГКНБ заявили, что Усонкановой еще до начала допроса стало плохо, и она потеряла сознание.

«11 января после неоднократных вызовов в ГКНБ для производства следственных действий по досудебному производству прибыла Кульнара Усонканова. В здании ГКНБ до начала следственных действий Усонкановой стало плохо, вследствие чего были вызваны врачи ВМС ГКНБ», – сообщили в ГКНБ.

По их данным, врачи посоветовали супруге Курсана Асанова пройти обследование в центре лучевой диагностики «Юрфа» и доставили ее туда. В «Юрфе» женщине рекомендовали стационарное лечение, и она была госпитализирована в отделение неврологии нацгоспиталя Минздрава.

Обвинение жены Асанова

ГКНБ 7 января сообщил, что супруга одного из кандидатов в президенты подозревается в мошенничестве. Ведомство не сообщило имени подозреваемой, лишь инициалы — У.К. По информации «Акипресс», это Усенканова Кульнара, супруга экс-замглавы МВД Курсана Асанова, который был кандидатом на выборах президента Кыргызстана.

Против женщины было начато досудебное производство. Дело начали по заявлению иностранного инвестора, который утверждает, что передал подозреваемой $5 млн для ведения общего бизнеса в 2017-2018 годах. Она якобы отказывается возвращать вложенные в бизнес деньги.

Тогда адвокатесса Усенкановой Таалайкуль Токтакунова подтвердила, что ее клиенткой интересуются правоохранительные органы, но заявила, что статуса подозреваемой у нее нет.

В начале 2020 года Военная прокуратура даже зарегистрировала дело в отношении Кульнары Усенкановой в ЕРПП — это касалось фактов неуплаты налогов фирм, которыми владела Усенканова, хотя сами они уже были ликвидированы.

В базе минюста нет компаний, которыми в данным момент руководит Усенканова, или владеет частью акций.

Кульнара Усенканова уже интересовала правоохранительные органы ровно год назад. Тогда ее допрашивали в рамках дела против Курсана Асанова. Адвокат Икрамидин Айткулов утверждал, что прокуратура проверяет компании, которые были связаны с ней.

«Проверяются все компании его супруги — те, которые ранее закрылись, и те, где она была руководителем, либо владела частью акций. Усенканову вызывают на допрос в качестве свидетеля», — говорил юрист.

Курсан Асанов стал объектом внимания правоохранительных органов после того, как во время штурма резиденции бывшего президента путем переговоров добился того, что Алмазбек Атамбаев.

Позже в отношении Асанова возбудили несколько уголовных дел, в том числе и по факту нарушений при штурме дома Атамбаева в Кой-Таше. Сейчас Асанов находится под подпиской о невыезде.