Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что 12 января вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ позволяет определяет порядок и механизм экспорта пенсии трудящихся из одной страны ЕАЭС в другую. Принятое соглашение также предусматривает суммирование стажа работы в странах союза для определения права на пенсию.

Кроме этого в документе закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения. Ранее сообщалось, что соглашение распространяется на трудящихся, которые начали пенсионные отчисления после его ратификации всеми странами ЕАЭС.

Пенсионное соглашение было подписано еще в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Но ратификация затянулась почти на год.

До вступления в силу документа, кыргызстанцы, работающие в России, делали отчисления в российскую пенсионную систему, но по итогу не могли получать пенсию в России, а также не могли экспортировать отчисления на родину.

В Социальном фонде Кыргызстана среди преимуществ соглашения выделяют возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии, а также экспорт пенсии.

Кыргызстан, Беларусь и Армения были первыми странами, ратифицировавшими соглашение, а Казахстан и Россия ратифицировали документ лишь в ноябре 2020 года.