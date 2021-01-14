Республиканский штаб сообщил, что на 14 января в Кыргызстане зарегистрировали три смерти в Бишкеке среди пациентов с COVID-19.
Всего за время пандемии в стране скончались 1 378 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По данным штаба, за сутки в стране выявили 136 новых случаев заражения.
- Бишкек — 83
- Чуйская область — 34
- Ошская область — 2
- Таласская область — 1
- Нарынская область — 5
- Джалал-Абадская область — 9
- Баткенская область — 2
За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 82 723 случая заражения коронавирусом. Из больниц с выздоровлением выписали всего 78 563 пациентов.
Среди медработников за сутки не зарегистрировали новых случаев заражения. При этом с выздоровлением выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 150 медиков, из которых всего выздоровели 4 040 медработников.