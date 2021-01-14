Республиканский штаб сообщил, что на 14 января в Кыргызстане зарегистрировали три смерти в Бишкеке среди пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 378 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, за сутки в стране выявили 136 новых случаев заражения.

Бишкек — 83

Чуйская область — 34

Ошская область — 2

Таласская область — 1

Нарынская область — 5

Джалал-Абадская область — 9

Баткенская область — 2

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 82 723 случая заражения коронавирусом. Из больниц с выздоровлением выписали всего 78 563 пациентов.

Среди медработников за сутки не зарегистрировали новых случаев заражения. При этом с выздоровлением выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 150 медиков, из которых всего выздоровели 4 040 медработников.