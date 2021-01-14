Заведующий юридическом отделом Министерства здравоохранения Азамат Жумакеев сообщил ИА АКИpress, что с 1 января 2021 года действует новый порядок выплаты компенсаций медработникам, инфицировавшимся COVID-19.

«Согласно новому порядку, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов. Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяс сомов», — сказал он.

Этот закон подписал экс-президент Сооронбай Жээнбеков летом 2020 года.

Компенсации медработникам в Кыргызстане

В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших медиков — по 1 млн сомов.

Однако, за полгода компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

По данным Республиканского штаба на 14 января 2021 года, в стране зафиксированы 4150 медицинских работников с диагнозом COVID-19, выздоровели 4040 из них. Число умерших медработников на сегодня точно не известно, по данным Минздрава на октябрь 2020 года оно составляет 84 человека.